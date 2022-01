Die Towerstars sind zurück im Training

Zum Heimspiel der Towerstars am Sonntag (18.30 Uhr) gegen den EV Landshut dürfen wieder 500 Zuschauer in die CHG-Arena. Der Vorverkauf – ausschließlich für Dauerkartenbesitzer – beginnt am Freitag, 14. Januar, um 10 Uhr. Die Tickets gibt es entweder im Onlineticketshop oder im Fanshop der Towerstars in der Marktstraße 41 in Ravensburg.