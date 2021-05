Die Towerstars müssen vor allem in der Defensive wach sein

Das Play-off-Halbfinale der DEL2:

Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars (Mo., 19.30 Uhr), Ravensburg – Kassel (Mi., 19 Uhr), Kassel – Ravensburg (Fr., 19.30 Uhr); Ravensburg – Kassel (falls nötig So., 17 Uhr); Kassel – Ravensburg (falls nötig Di., 11. Mai, 19.30 Uhr/alle Spiele bei SpradeTV).

EHC Freiburg – Bietigheim Steelers (Mo., 19.30 Uhr), Bietigheim – Freiburg (Mi., 19.30 Uhr), Freiburg – Bietigheim (Fr., 19.30 Uhr); Bietigheim – Freiburg (falls nötig So., 17 Uhr); Freiburg – Bietigheim (falls nötig Di., 11. Mai, 19.30 Uhr/alle Spiele bei SpradeTV).

Die Spiele in der Hauptrunde zwischen Ravensburg und Kassel:

6. Spieltag, 22. November 2020: Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies 2:4 (0:1, 0:3, 2:0): Es war ein (erstes) Wochenende der Ernüchterung. Zwei Tage nach der Niederlage bei den Löwen Frankfurt zeigten die Towerstars ein vor allem im zweiten Drittel schwaches Heimspiel gegen die Kassel Huskies. Immerhin ließ sich die Mannschaft von Trainer Rich Chernomaz nicht hängen und kam noch zu zwei Treffern von Andreas Driendl.

19. Spieltag, 3. Januar 2021: Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars 4:2 (2:1, 2:0, 0:1): Die Towerstars kassierten zu Beginn des Jahres die vierte Niederlage in Folge. Die Towerstars spielten bei der 2:4-Niederlage nicht schlecht, Kassel war jedoch deutlich effektiver und holte den achten Sieg in Folge. Ravensburg rutschte in der Tabelle von Platz zwei auf drei ab.

31. Spieltag, 12. Februar: Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies 3:5 (2:1, 0:2, 1:2): 2:0 führten die Towerstars an diesem Spieltag, das hochklassige Spiel verloren sie aber mit 3:5. Diese Partie hätte volle Zuschauerränge verdient gehabt. Für Ravensburg war es wieder die vierte Niederlage in Folge, Kassel setzte ein weiteres Ausrufezeichen als Aufstiegsfavorit.

43. Spieltag, 18. März: Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars 5:1 (3:1, 1:0, 1:0): Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch diese Niederlage war die vierte in Folge für die Ravensburger. Sie trudelten dem Saisonende entgegen, drohten die Play-offs zu verpassen. Vor allem in der Offensive hatten die Towerstars große Probleme. (tk)