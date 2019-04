Die Tiefe in der Leichtigkeit

Es fängt doch schon beim Outfit an: Johanna Juhola ist komplett knallrot gewandet, in einem raffiniert geschnittenen Kleid, das nur zwei Reaktionen zulässt: „Ganz toll“ oder „unmöglich“. In ihrem Konzert war das allerdings das einzige Detail mit Potenzial zu kontroversen Meinungen. Denn so außergewöhnlich das Outfit, so individuell ist die Musik der aus Helsinki stammenden Akkordeonistin, die alle Besucher in der halbvollen Zehntscheuer begeisterte. In deren Programmheft ziert sie mit dem Akkordeon als Kleid die Titelseite – auf der Bühne scheint sie mit ihrem Instrument zu verschmelzen.

In den nicht unbedingt deckungsgleichen Szenen der Weltmusik, des Tango und des Akkordeon ist Juhola weltbekannt, weil sie sich eine eigene Nische erfunden hat: Ihre Musik basiert auf Tango, wobei sie die Seele der gemächlicheren, melancholischen Variante ihrer finnischen Heimat mit der sportlichen Virtuosität der argentinischen Version verknüpft: Mit wunderschönen Melodien und raffinierten rhythmischen Kapriolen, mit Reminiszenzen an Olavi Virta wie Carlos Gardel. Selbstverständlich hat sie an der renommierten Sibelius-Akademie studiert – ihre Finger flitzen rasend schnell über die Knöpfe ihres Akkordeons.

Ihre Band „Reaktori“ versammelt Spitzenkräfte aus dem musikalischen Drei-Stile-Eck von Folk, Jazz und Elektronik. Für letztere sorgt Juuso Hannukainen: Seine perkussiven Sounds knistern und knuspern hier geradlinig treibend und dort verspielt tänzelnd. Ähnliches kann man auch über Antti Kujanpää sagen, der an Flügel wie Harmonium die Melodien der Chefin stützt oder kommentiert. Bassist Ilkka Heinonen bildet nicht nur den harmonischen ruhenden Pol, gegen Ende werden seine gestrichenen und gezupften Linien immer abenteuerlustiger. Nach dem Konzert lobt er den Kontrabass aus der Werkstatt des Ravensburger Geigenbauers Ernst Fuchs in höchsten Tönen und erinnert sich an ein Konzert mit dem Folk-Trio „Ruuti“ vor 10 Jahren im hiesigen Figurentheater.

Die meisten Stücke stammen aus den beiden „Fantasiatango“-Alben – dieser Begriff trifft den musikalischen Kosmos von Juhola perfekt. Bei ihr blühen die Melodien knallrot und blau wie ihr Instrument. Dazu spielt der Tontechniker hier und da Video-Sequenzen, von Tangotänzern und dem Rapper Promoe, der auf der CD „Diivan Jäljet“ zu hören ist. Bei Juhola passiert viel, man ist nie vor Überraschungen sicher. Sie selbst wohl auch nicht, immer wieder strahlt sie ihre Musiker an nach besonders gelungenen vertrackten Passagen. Man kann die Überschrift also getrost auch umdrehen: Bei Johanna Juhola findet sich Leichtigkeit in der Tiefe.