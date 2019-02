Die Tabletklasse – Blick in die Schule der Zukunft?

Der Schulversuch mit Tablets in Zahlen:

Der Schulversuch mit Tablets läuft in Baden-Württemberg nach Angaben des Kultusministeriums an inzwischen 18 allgemeinbildenden Gymnasien. Dort nehmen derzeit 72 Klassen und etwa 2000 Schüler mit Tablets an dem Projekt teil.

Im beruflichen Bereich gibt es drei Pilotprojekte: an den Berufsschulen, in der dualen Ausbildung und in den berufsvorbereitenden Bildungsgängen. An den Berufsschulen nehmen 3200 Schüler teil und es werden bis zum Projektende im Jahr 2022 noch mehr werden. In der dualen Ausbildung nehmen an 27 Standorten in sechs Berufen insgesamt 86 Klassen und rund 1690 Schüler teil. Im Bereich der berufsvorbereitenden Bildungsgänge machen zehn Schulen mit je zwei bis vier Lerngruppen mit.

Das Kultusministerium finanziert das Projekt an den allgemeinbildenden Gymnasien mit einer Million Euro. Für die Tabletprojekte an den Berufsschulen unterstützt das Kultusministerium die Schulträger von 2015 bis 2022 mit insgesamt 2,7 Millionen Euro. Ein Großteil dieses Geldes kommt vom Bund. Für das Projekt in der dualen Ausbildung belaufen sich die Kosten auf rund 500 000 Euro für das Jahr 2018. Für das Projekt in den berufsvorbereitenden Bildungsgängen wurden in 2016 rund 250 000 Euro und in 2017 insgesamt 175 000 Euro ausgegeben.