Schwäbische.de sucht Nachwuchs-Karikaturisten: Infos zum Wettbewerb und Tipps im Video

Karikaturen sind etwas Besonderes: Sie setzen in Zeitungen einen auffälligen und pointierten Kommentar, meist zu einem politischen Geschehen, und sind deshalb ein wichtiges Mittel der Meinungsbildung. Die „Schwäbische Zeitung“ in Ravensburg wird von ihren Lesern auch wegen ihrer lokalen Karikaturen geschätzt, für die seit mehr als 30 Jahren Rainer Weishaupt verantwortlich zeichnet.

Jetzt suchen die SZ und Weishaupt talentierte Nachwuchs-Karikaturisten. Auf Oberstufenschüler aus Ravensburg, Weingarten und den Gemeinden wartet ein attraktiver Wettbewerb.

Was ist ein Karikaturist?

Ein Karikaturist ist ein Zeichner, der gesellschaftliche und politische Umstände sowie einzelne Menschen auf satirische Weise darstellt, er bedient sich des Stilmittels der komischen Übertreibung – ein schönes, weites Feld also für alle, die sich gerne einmal an dieser besonderen Form zwischen Journalismus und Kunst versuchen wollen.

Hier beispielhafte Karikaturen über die Lokalpolitik in Ravensburg und Region:

Neue Akzente setzt die Stadt Ravensburg bei der Verschönerung ihrer Altstadt. Ein Gerüst, das eineinhalb Jahre zur Rathausrenovierung hätte stehen sollen, bleibt trotz exorbitanter Kosten jetzt eine Dauereinrichtung. Denn es sieht nicht nur prima aus, sondern bietet auch enorme Möglichkeiten unterschiedlicher neuer Nutzungen. Und Ravensburg steht bekanntlich ja auf möglichst viele Innenstadt-Events. (Foto: Karikatur. Rainer Weishaupt)

Flugrouten für Bundeswehr-Hubschrauber könnten den Bau des Windparks im Altdorfer Wald verhindern. Damit Windräder und Hubschrauber sich nicht in die Quere kommen, verkleinern die Stadtwerke Ulm ihr Anlagen einfach. Dann freut sich auch der Hubschrauberpilot. (Foto: Karikatur: Rainer Weishaupt)

Die Towerstars haben eine geniale Idee, wie sie künftig Eishockey ganz ohne Eis spielen können: als Flowerstars! (Foto: Karikatur: Rainer Weishaupt)

Wer ist Rainer Weishaupt?

Rainer Weishaupt fungiert während des Wettbewerbs als eine Art Pate für die Ravensburger Schülerinnen und Schüler, die am Karikaturenwettbewerb teilnehmen wollen. Mehr als 1500 Karikaturen hat der Ravensburger schon für die „Schwäbische Zeitung“ gezeichnet, regelmäßig samstags schmücken sie den Lokalteil. Zuletzt hat der Grafikdesigner sein „30-Jähriges“ mit einer Ausstellung gefeiert.

Geschichten zu den Reaktionen auf seine Zeichnungen kann er stundenlang erzählen: Ein Pfarrer hat ihn einst in einer Sonntagspredigt verurteilt, in einer Kneipe hatte er Lokalverbot. Viele böse Briefe wurden aber von weitaus mehr begeisterten Reaktionen ausgeglichen.

Rainer Weishaupt hat zuletzt im Sommer seine Karikaturen in Ravensburg ausgestellt. Gerade ist sein neuer Sammelband erschienen. (Foto: Siegfried Heiss)

Vor allem in den vergangenen Jahren, sagt er: „Die Leute sind offener geworden und nicht mehr so schnell beleidigt.“ Und: „Wer in der Öffentlichkeit steht, der muss so etwas aushalten.“ Inzwischen schmollen viele „Promis“ eher dann, wenn sie nicht in seinen Zeichnungen vorkommen.

Wie funktioniert der Wettbewerb?

Wer Rainer Weishaupt nacheifern und eine Arbeit für den Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ und „Schwäbische.de“ einreichen möchte, sollte Oberstufenschüler sein und sich mit seiner Karikatur oder seinen Karikaturen (Mehrfacheinreichungen sind möglich) eines von drei vorgegebenen Themen vornehmen: „Schule“, „Ravensburg und seine Jugend“ oder „Umwelt“.

Zu den Modalitäten: Die Karikaturen können digital oder auf Papier gezeichnet werden. Sie sollten im Querformat DINA4 vorliegen und entweder geschickt werden per Post an die „Schwäbische Zeitung“ Ravensburg, Lokalredaktion, Karlstraße 16, 88212 Ravensburg, Stichwort „Karikaturenwettbewerb“. Oder per Mail (als JPG) an redaktion.ravensburg@schwaebische.de, Stichwort „Karikaturenwettbewerb“. Einsendeschluss ist Samstag, der 11. Februar. Wichtig sind natürlich auch Name, Adresse, Telefonnummer und Alter des Einsenders.