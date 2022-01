Die Streamerei sucht Mitstreiter:innen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Streamerei geht wieder auf Sendung – und sucht Menschen, Vereine und Organisationen, die Teil des Erfolgsprojekts werden möchten. Wer Lust hat auf Internetfernsehen, vor und hinter der Kamera, ist herzlich eingeladen zum Mitmachen.

Kultur, Bildung und Unterhaltung zu den Menschen nach Hause zu bringen. Austausch und Begegnung ermöglichen auf einer Plattform, die offen ist für Alle. Während Corona und darüber hinaus. Das ist die Mission der Streamerei, der Bürgerstreaming-Plattform für Oberschwaben. Gegründet wurde die Initiative im ersten Lockdown 2020. In einer Situation, in der Kommunikation neu definiert und gestaltet werden musste. Mehr als 200 Sendungen sind bislang entstanden, in dutzenden Formaten, hundertausendfach wurden sie online abgerufen. Ein gigantischer Erfolg, der auch mit dem Kulturpreis der Städte Ravensburg und Weingarten gewürdigt wurde.

Nun macht sich die Streamerei auf in eine neue Sendungsrunde. Denn auch wenn wir mittlerweile das Jahr 2022 schreiben – die Mission der Streamerei ist weiter aktuell, vielleicht mehr denn je. Im März werden sich diverse Formate in einer ausgedehnten Themenwoche dem Schwerpunkt „Sichtbarkeit von Frauen“ widmen, im Mai sind Sendungen zum Schwerpunkt „Inklusion“ geplant. Neben den Beiträgen zu den Schwerpunkt-Themen ist die Streamerei auch weiterhin offen für neue Themen und Formate. Egal ob Diskussionen, Ratgebersendungen, Lesungen, Kunst und Kultur, ganz gleich ob diese von Vereinen, Organisationen oder Privatleuten initiiert werden. Die Streamerei-Kapazitäten können dabei von Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen kostenfrei genutzt werden. Alle Live-Streams und Aufzeichnungen werden in einem nagelneuen Studio mit modernster Technik und Greenscreen unter professioneller Leitung produziert. Wer Lust hat, hinter der Kamera für die Streamerei aktiv zu werden, ist ebenfalls herzlich eingeladen – in der Produktion, im Marketing und in der Projektkoordination.

Interesse? Dann melden Sie sich gerne beim Sebastian Striegel vom Team der Streamerei zum unverbindlichen Ideenaustausch. Tel. 0176/20129998, sebastian@diestreamerei.de, www.diestreamerei.de.