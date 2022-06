Die starke Offensive bringt Eschach an die Tabellenspitze

Der TSV Eschach hat gegen den TSV Straßberg mit 4:1 gewonnen und hat die Tabellenspitze der Landesliga-Abstiegsrunde erobert. Die Straßberger konnten die starke Eschacher Offensive nicht stoppen. Eschachs Trainer ist eigentlich kein Statistik-Fetischist. Diesmal konnte sich Philipp Meißner aber so richtig an den Zahlen freuen: „Die Straßberger haben in diesem Jahr bisher ein einziges Gegentor bekommen – durch einen Elfmeter“, sagte Meißner. „Und wir haben viermal gegen sie getroffen.“ Damit ist viel gesagt über das Spitzenspiel, in dem einmal mehr Fabian Elshani vom Gegner kaum zu fassen war.

Die Partie war von Beginn an spannend, von Abtasten war nicht viel zu sehen. Die Eschacher suchten über möglichst hohe Ballgewinne und ihr schnelles Umschaltspiel den Weg zum Tor. Bis zum Strafraum sah das auch mehrfach sehr gefällig aus – die allerletzte Aktion, die wirklich für Torgefahr sorgte, wollte aber erst einmal nicht gelingen. David Sprengers Distanzschuss (15.) war in der Anfangsphase das Einzige, was Straßbergs Torhüter Christopher Kleiner auf seinen Kasten bekam. In der 20. Minute war Eschachs Keeper Maik Strobel auf dem Posten, als Raffael Keinath aus spitzem Winkel abzog.

Insgesamt waren Eschachs Tempoaktionen aber zielstrebiger – Gästetrainer Mario Lenhart hatte von der Seitenlinie aus einiges zu kritisieren. Bis zur 28. Minute: Da war die Eschacher Defensive einen Moment im Sekundenschlaf, Rechtsverteidiger Philipp Zwerger ließ Sven Heckendorf ziehen und der erzielte mit einem trockenen Schuss ins lange Eck das 0:1.

Aber auch die ansonsten so sattelfeste Abwehr der Straßberger kann Fehler machen: Nur zwei Minuten nach dem Rückstand profitierte Fabian Elshani von solch einem Patzer und erzielte den Ausgleich. Und die Eschacher drehten die Partie gleich komplett: In der 36. Minute hatte Max Bröhm die richtige Idee, als er einen Lupfer über Kleiner hinwegsetzte – ein Straßberger Rettungsversuch auf der Torlinie misslang. Eschach verteidigte die Führung bis zur Halbzeitpause sicher – bis auf einen Aufreger, als Zwerger Sven Heckendorf im Strafraum in die Hacken lief, Schiedsrichter Tobias Huthmacher die Aktion aber als nicht strafstoßwürdig erachtete.

Wenige Minuten nach der Pause hatte Heckendorf noch eine Chance zum Ausgleich – nach einem Eckball setzte er seinen Kopfball aber am Tor vorbei. Die Eschacher Defensive stand jetzt immer sicherer und verteidigte alle weiteren Versuche des Gegners. Meißner konnte zudem mit Einwechslungen sein Team stärken – besonders Julian Frommherz und Julian Jehle setzten Akzente. Und vorne legte Fabian Elshani immer wieder die Schwächen des Gegners offen: In der 57. Minute ließ der Außenstürmer einen Gegenspieler stehen und fand mit einem Querpass am langen Pfosten Sören Hirschle – 3:1. In der 65. Minute machte Elshani mit einem platzierten 16-Meter-Schuss die Vorentscheidung mit dem 4:1 klar.

Eine happige Aktion hatte Eschach noch zu überstehen: Zwerger brachte seinen Torhüter mit einem Rückpass so in Bedrängnis, dass der den Ball mit den Händen aufnehmen musste – Straßberg scheiterte aber mit dem indirekten Freistoß. Dass Elshani in der 78. Minute das 5:1 liegenließ, als er den Ball allein vor Straßbergs Torhüter am Kasten vorbeischob, fiel nicht mehr ins Gewicht. „Es war wichtig, dass wir nach dem 0:1 sofort den Ausgleich gemacht haben“, stellte Meißner fest – und schob ein dickes Lob hinterher: „Wir haben als Mannschaft jeder für jeden gearbeitet und defensiv eine sehr gute Leistung gezeigt – aber die Offensive war einfach überragend.“