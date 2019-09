Die Staffel beginnt mit einem Paukenschlag

Sechs Athleten der LG Welfen sind kurz nach den Sommerferien bei den IBL-Meisterschaften der U14 und U16 in Aulendorf gestartet. Bei starken Gegnern aus dem oberschwäbischen Raum, aber insbesondere auch aus der Schweiz und aus Österreich, begannen die U16-Mädchen der LG Welfen mit einem Paukenschlag.

Carmen Kamps, Leyla Müller, Alicia Rosato und Silja Dent (alle 15 Jahre und TV Weingarten) liefen die 4x100-Meter-Staffel mit Bravour und eingespielten Wechseln. Allerdings lag das Quartett beim Eingang zur Zielgeraden noch etwa zehn Meter hinter der bis dato führenden Staffel der StG Wiggensbach zurück. Mit einem tollen Endspurt sicherte Silja Dent ihrer Mannschaft den Sieg und damit die Goldmedaille mit nur drei Hundertstelsekunden Vorsprung in 53,92 Sekunden.

Im Diskuswerfen der M14 errang kurz darauf Emil Bruderrek (TV Weingarten) eine weitere Goldmedaille für die LG Welfen. Er drehte bei seinem Siegeswurf rund und flüssig und traf die ein Kilogramm schwere Scheibe laut Mitteilung so gut, dass sie bei der persönlichen Bestweite von 30,95 Metern landete. Zwei weitere zweite Plätze im Kugelstoßen (9,35 Meter) und Speerwerfen (29,96 Meter) sowie ein dritter Platz im Hochsprung mit 1,50 Metern rundeten Bruderreks starkes Gesamtergebnis ab.

Auch für Silja Dent lief es in Aulendorf fast nach Plan: Im Hochsprung überquerte sie 1,55 Meter (Platz zwei), musste dafür aber auf den Endlauf über 100 Meter verzichten, für den sie sich in 13,51 Sekunden qualifiziert hatte. Carmen Kamps, steigerte sich im Sprint im Vergleich zu ihrem Vorlauf um zwei Zehntelsekunden auf 13,31 Sekunden und holte sich damit ebenfalls eine Silbermedaille. Alle vier Mädchen der W15 starteten dann noch im Weitsprung, bei dem aber nur Dent und Kamps den Endkampf erreichten. Dent holte sich mit 4,78 Metern die Bronzemedaille, Kamps landete mit 4,59 Metern auf Platz sieben.

Zwischen Vor- und Endkampf des Weitsprungs starteten Dent und Kamps zudem über 80 Meter Hürden. Da es hier nur Zeitendläufe gab, war die gelaufene Zeit in diesem einen Lauf ausschlaggebend für die Platzierung. Dent wurde in 12,88 Sekunden Vierte.

In der W13 startete in Katja Hiller ein großes Talent aus Ravensburg. Im Weitsprung kam sie auf 4,70 Meter und holte sich die Silbermedaille. Auch über 75 Meter lief sie sowohl im Vor- als auch im Endlauf sehr stark und kam in 10,64 Sekunden auf Platz zwei. Ihre guten Ergebnisse lassen daher auf den Vierkampf am kommenden Wochenende im Weingartener Lindenhofstadion hoffen.