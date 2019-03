Die Stadtwerke bekommen eine Stelle dazu

Zwar hatte der Gemeinderat Ende 2018 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ravensburg für dieses Jahr inklusive Stellenplan mit 13 Vollzeitstellen verabschiedet. Nun wird jedoch deutlich, dass eine Stelle mehr nötig ist - „weil wir im Bereich ÖPNV mehr machen wollen“, wie Oberbürgermeister Daniel Rapp im Gemeinderat ausführte. So hat das Gremium am Montagabend einmütig zugestimmt, im Lauf des Jahres 2019 eine weitere Stelle auszuschreiben. Noch steht der Aufgabenzuschnitt allerdings nicht fest. Bis zum Sommer soll klar sein, wie die Stadtwerke sich neu ausrichten.

Laut der von Baubürgermeister Dirk Bastin erstellten Sitzungsvorlage ist klar: „Die zukünftigen Aufgaben lassen sich mit den derzeit zur Verfügung stehenden Managementkapazitäten nicht bewältigen.“ Hintergrund: Wie sich schon jetzt erahnen lässt, wird der öffentliche Personennahverkehr im Rahmen des neuen Verkehrsentwicklungsplanes für den Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) eine größere Rollen spielen als bisher. Daher gilt es, so Bastin weiter, eine gemeinsame GMS-Strategie für den ÖPNV zu entwickeln.

Bislang kümmert sich bei den Stadtwerken eine einzige Mitarbeiterin um die Sparten ÖPNV und Parken. Die übrigen Mitarbeiter sind offenbar mit der Betreuung von Bädern und Eissporthalle beschäftigt. Im Bereich ÖPNV nimmt Stadtwerkeleiter Andreas Thiel-Böhm (in Personalunion auch TWS-Geschäftsführer) zudem laut Vorlage vor allem Koordinationsfunktionen wahr – beispielsweise in der Geschäftsführung der Stadtbus Ravensburg-Weingarten GmbH sowie in der Funktion als Aufsichtsrat und Gesellschafter im Verkehrsverbund Bodo oder bei der Bodensee-Oberschwaben-Bahn.

Da sich zudem die Aufgabenpalette bei den TWS unter anderem durch Car- oder Bike-Sharing seit einigen Jahren erweitert, geht man davon aus, dass sich die Bereiche Stromversorgung, Wärmeversorgung und Mobilität künftig stärker verzahnen werden. Unterm Strich, machte OB Rapp in der Gemeinderatssitzung am Montagabend deutlich, brauche es in jedem Fall eine neue Stelle für die Stadtwerke. Das Gremium sah das genauso und hat zugestimmt. Sobald der Aufgabenzuschnitt festgezurrt ist, wird die Stelle ausgeschrieben. „Wir brauchen die Besetzung noch in diesem Jahr“, machte der OB klar.