Die Spitze in der Kreisliga AI rückt näher zusammen

Der siebte Spieltag der Fußball-Kreisliga AI hatte es in sich. Spitzenreiter Fronhofen/Fleischwangen unterlag in Wolfegg verdient mit 0:2 und hat nun die halbe Liga im Nacken. Das Spitzenspiel fand zwischen dem SV Haisterkirch und dem SV Vogt statt. In einer packenden Partie trennte man sich leistungsgerecht 2:2. Frust herrscht weiterhin beim SV Reute, welcher das Derby gegen die SG Aulendorf mit 3:8 verlor. Auch der kommende Spieltag bietet packende Partien. Den Auftakt machen am Freitag (19 Uhr) der SV Vogt und die SGM Waldburg/Grünkraut im Derby. Am Sonntag (14 Uhr) steigt dann das nächste Topspiel zwischen der SGM Fronhofen/Fleischwangen und dem SV Haisterkirch.

Es lief die 75. Minute im Derby zwischen dem SV Reute und der SG Aulendorf am gut besuchten Reutener Durlesbach. Der SVR hatte in einer packenden Partie gerade durch Johannes Freßle nach 1:4-Rückstand auf 3:4 verkürzt und wollte die Schlussoffensive einläuten. Allerdings vergaß er die Konterabsicherung und es reichte ein einfacher langer Ball der Gäste, um auf 3:5 zu stellen. Beim Abpfiff stand es 3:8 aus Reutener Sicht. Der Frust saß und sitzt noch immer tief. Co-Spielertrainer und neuer Sportvorstand Niklas Klawitter versuchte, die Niederlage und die Situation einzuordnen: „Wir befinden uns aktuell in einem absoluten Formtief. Zudem haben wir zu viele Ausfälle, die ein Verein wie wir einfach nicht kompensieren kann. Einen Fabian Schmid oder Timo Schüle ersetzt man in dieser Liga nicht mal einfach so. Auch Marcel Freisinger und ich müssen oft angeschlagen spielen. Durch die Ausfälle sinkt natürlich auch die Qualität im Training, wofür kein Trainer der Welt etwas kann.“ Die Derbyniederlage gegen Aulendorf hängt für Klawitter deshalb mit den Umständen zusammen: „Wir zeigen tolle Moral und kämpfen uns gegen einen starken Gegner zurück. Dann machen wir aber einfach zu viele Fehler und ab dem 3:5 gehen die Köpfe dann nach unten.“

Euphorie bei der SG Aulendorf

Eine völlig andere Stimmungslage herrscht nach dem Derbysieg bei der SG Aulendorf. Trainer Rainer Schnell zeigte sich regelrecht euphorisch und traut seiner Mannschaft alles zu: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Meiner Meinung nach mit der besten Offensive der Liga. Wir wollen deshalb definitiv unter die ersten beiden Teams, auch wenn wir nicht der Topfavorit sind.“ Besonders der Fortschritt zum Vorjahr stimmt ihn zufrieden: „Wir hatten letzte Saison 20 Punkte Rückstand auf die Spitze. Sollten wir es schaffen, bis zu den Topspielen im November gegen Vogt und Fronhofen nicht zu viele Punkte zu verschenken, ist mit uns zu rechnen“.

Einen wichtigen und laut Trainer Armin Schatz hochverdienten Heimsieg fuhr der SV Wolfegg gegen Tabellenführer Fronhofen/Fleischwangen ein. „Wir haben eine tolle erste Hälfte mit tollen Toren gezeigt. Von Fronhofen kam keine Torgefahr“, bilanzierte Schatz. Sein Gegenüber Daniel Amann sah dies ähnlich: „Wolfegg war uns in allen Belangen überlegen. Zudem traf uns die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Lukas Heinz extrem hart. Hälfte zwei von uns war zwar in Ordnung, aber ohne Torchancen kann man keine Punkte holen“.

Das Spitzenspiel fand in Haisterkirch statt. Der SVH empfing den SV Vogt. Die Heimelf führte zur Pause mit 2:0 durch Treffer von Kevin Matt (7.) und Jakob Schuschkewitz (39.). Vogt zeigte aber Moral und konnte durch einen Doppelschlag von Benjamin Mähr (55.) und Julian Wucher (60.) ausgleichen. In der Schlussphase hatte Schuschkewitz den Sieg auf dem Fuß, sein Abschluss ging aber knapp am Tor vorbei. Haisterkirchs Trainer Sven Sürgand zeigte sich am Ende dennoch nicht unzufrieden: „Diese Liga ist und bleibt verrückt. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Highlight in Fronhofen am Sonntag. Gegen Vogt haben wir die erste Hälfte dominiert, aber leider in der Zweiten dann nachgelassen.“