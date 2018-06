Die Spannung vor der Premiere wächst

„Eins zwo, eins zwo, kein Mikro ist an, ich hab’s doch getestet! Das geht schon gut los“, spricht Regisseur Bodo Klose durchs stumme Mikrofon. Doch seine klaren Regieanweisungen werden von den jungen Akteuren auf der Bühne des Konzerthauses auch so verstanden. Die Proben zum diesjährigen Rutentheater „Tischlein deck dich“ laufen steil auf die Premiere zu.

An diesem Tag ist die Gruppe „Blau“ dran, denn es gibt wie jedes Jahr eine komplette Mannschaft in „Blau“ und „Rot“. So wird im Wechsel gespielt und die Darsteller können sich im Notfall vertreten. Auf die Frage, ob sie schon aufgeregt sind, sagt Milo Holz, der als Peter eine Hauptrolle spielt: „Den Text kann ich schon, aber es gibt noch Aussetzer. Ich freue mich, wenn es losgeht. Die letzte Probe mit Maske und Kostüm ist eine besondere, da schlüpft man in eine andere Rolle.“ Vincent spielt einen Wetterhahn, Paul einen Zwerg, Noel den Oberhofmeister und der Wirt kommt vor lauter Aufregung gar nicht mehr dazu, seinen Namen zu sagen, denn jetzt geht’s auf die Bretter der Welt.

Allzu viel sei noch nicht verraten, aber eins wird beim Besuch der Theaterprobe klar: „Tischlein deck dich“ entsteht mit so viel Leben, Begeisterung und Engagement von allen Beteiligten, dass einem das Herz schon bei der ersten Szene aufgeht. Es handelt von vier Schneiderkindern, diese ziehen in die Welt, um verschiedene Lehren zu machen.

Zwick und Zwack öffnen den Vorhang, Moritaten-Gesang mit Drehorgel live, dann ein Schwenk. Bis zum ersten großen Zusammenspiel von Theater, Orchester und Ballett läuft die Musik vom Band. Tante Tusnelda erscheint, ereifert sich über die bucklige Verwandtschaft, jetzt wird es gefährlich. Zwerge kommen und der Herr Pfarrer, der sollte bitte hinter der blauen Marke bleiben. Bodo Klose hat mittlerweile ein funktionierendes Mikro und muntert Jonathan auf, kreativ zu sein. „Jawohl, so ist es super, mit dem Taufwasser musst du zielen.“ Es wird dunkel, die Tänzerinnen der Ballettschule Uythof sind dran.

Was es auf sich hat mit Peter, Ruprecht, Pauline und Adele, überhaupt mit den insgesamt 98 Schauspielern und Schauspielerinnen, allesamt Schülerinnen und Schüler der Ravensburger Schulen, wird man bald sehen. Sie sind im Alter zwischen sieben und 19 Jahren, ein Drittel der Truppe ist neu, die anderen haben bereits Rutentheatererfahrung. Ob es einen Knüppel aus dem Sack und einen Goldesel gibt und wie dies umgesetzt wird, bleibt spannend. Regisseur Bodo Klose verrät: „Bisher lassen die Kinder und Jugendlichen es auf sich zukommen, sie sind ganz gechillt. Es ist eine bewährte Gruppe, bewährte Kräfte, sehr harmonisch. Jetzt werden Einzelszenen zusammen gefügt, da werden manche mit den Ohren schlackern und es kommt Schwung rein. Der Bogen bleibt gespannt bis zur Premiere, dann lassen wir ihn wieder locker.“

Ohne Schülerinnen und Schüler ginge nichts. Ohne die Erwachsenen auch nicht. Das Team ist, ausgenommen Regisseur und Schneiderei, ehrenamtlich im Einsatz, und auch die nicht Ehrenamtlichen leisten weit mehr als das Pflichtpensum. Etliche Mitstreiter nehmen an den Haupttagen extra Urlaub, um sich ganz dem Rutentheater widmen zu können. Gesamtleitung und Organisation des Rutentheaters liegen in Händen von Martina Zeller. Zuvor war sie viele Jahre Assistentin von Dieter Kiderlen. Sie hat vor 18 Jahren angefangen in der Maske, die sie inzwischen ebenfalls leitet. „Ich kam hinzu wegen meiner eigenen Kinder, die damals mitgespielt haben“, erinnert sie sich. „Sie sind hier jedes Mal ein Stück reifer geworden, haben immer etwas dazu gelernt. Auf der Bühne müssen sich alle respektieren, egal wie sie sind.“ Wie viele Stunden Martina Zeller in ihr Ehrenamt investiert, kann man nur erahnen, vermutlich könnte sie bis zur Premiere gleich im Konzerthaus wohnen.

Das Buch zum diesjährigen Stück stammt aus der Feder von Ekkehard Zeim, darin ist nicht nur das gedeckte Tischlein verarbeitet, sondern auch Sequenzen anderer Märchen. Die Liste der Teams ist lange: Regieassistenz, Choreographie und Betreuung der Tänze, Musikalische Leitung, Bühnenbild, Kostüme, Maske, Requisite, Technik, Inspizienz, Souffleusen, Kostümfundus und Schülerbetreuung, Fotografie. Auch das Jugendblasorchester der Musikschule Ravensburg ist unter Dirigent Harald Hepner intensiv am Proben. Veranstalter ist die Rutenfestkommission Ravensburg. Alle ziehen an einem Strang, so dass es den Besuchern bei den Vorführungen wieder so richtig ruetelig werden kann.

Am 18. Juli um 19 Uhr ist Premiere des Rutentheaters im Ravensburger Konzerthaus. Die weiteren Termine stehen unter . Karten gibt es bei der Tourist Info Ravensburg. Das Programm gibt es wieder als Fächer, diese Doppelfunktion hat sich sehr bewährt.