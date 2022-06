Die SHG Hashimoto stellt sich vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Büchertisch und Flyern war die Selbsthilfegruppe Hashimoto / Schilddrüsenunterfunktion am 14. Mai im Schwörsaal vertreten, wo sich das Selbsthilfenetzwerk des Landkreises Ravensburg im Rahmen der Inklusionstage vorgestellt hat. „Selbsthilfegruppen sind Zusammenschlüsse von Menschen mit gleichen oder ähnlichen Krankheiten oder anderen Problemen. Das Ziel der Arbeit ist die gemeinsame Bewältigung der Krankheit, damit verbundene soziale Belastungen, Behinderungen, psychischen Problemlagen und schwierigen Lebenssituationen.“ (Landkreis Ravensburg)

„Bei der Hashimoto-Thyreoiditis (auch chronische lymphozytäre Thyreoiditis genannt) kommt es zu einer anhaltenden Entzündung der Schilddrüse. (…) Sie produziert lebenswichtige Schilddrüsenhormone, die Stoffwechsel, Kreislauf, Wachstum und Psyche beeinflussen.

Die Krankheit hat ihre Ursache im körpereigenen Abwehrsystem. Es greift ‚irrtümlich‘ das Gewebe der Schilddrüse an und schädigt es. So entsteht die chronische Schilddrüsenentzündung (chronische Thyreoiditis). Weil das eigene Immunsystem beteiligt ist, heißt sie auch Autoimmunthyreoiditis. Die Krankheit führt letztlich zur Schilddrüsenunterfunktion, also einem Mangel an Schilddrüsen-Hormonen. Meistens erkranken Menschen zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Frauen sind wesentlich häufiger betroffen als Männer. Bei Frauen fällt der Erkrankungsbeginn oft mit den Wechseljahren zusammen. Dann wird die Schilddrüsenentzündung leicht übersehen, weil die Symptome lange als ‚Wechseljahrsbeschwerden‘ fehlgedeutet werden.

Ihren Namen verdankt die Krankheit ihrem Entdecker, dem japanischen Arzt Hakaru Hashimoto.“ (Apotheken-Umschau)

Unsere Gruppe trifft sich jeden vierten Montag im Monat von 18.30 bis 20.30 Uhr in den Tagungsräumen der AOK im Untergeschoss des DRK-Gebäudes, Ulmer Straße 95 in Ravensburg, Ausnahmen sind möglich. Wir bieten Betroffenen eine Plattform in vertraulichem Rahmen, Erfahrungsaustausch, Informationen, eine Leihbibliothek, Unterstützung, Verständnis und Gespräch, Öffentlichkeitsarbeit mit Vorträgen und auch die Möglichkeit zur Mitwirkung.

Interessierte Menschen sind herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bei Monika Hermann-Spiegel, Tel. 0 75 02 – 9 44 49 17 oder Sonja Prestel-Retzbach, Tel. 07 51 - 5 93 33 (Ansprechpersonen www.selbsthilfe-rv.de).