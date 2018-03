Die schwierige Vorbereitung macht sich bemerkbar

Der SV Oberzell hat seinen Rückrundenauftakt in der Fußball-Landesliga gegen den FV Rot-Weiß Weiler klar mit 2:5 verloren. Die Oberzeller lieferten ein Spiel mit seltsam vielen individuellen Fehlern ab und waren so am Ende chancenlos gegen einen Gegner, der sich vor dem Tor extrem kaltschnäuzig präsentierte.

„Nach diesen 90 Minuten können wir nicht zufrieden sein“, sagte Oberzells Co-Trainer Oliver Wittich. „So viele individuelle Fehler, wie wir gemacht haben.“ Dabei hatte das Spiel eigentlich gut angefangen. Der SVO begann mit Daniel Marin im defensiven Mittelfeld und Jason Müller als einziger Sturmspitze. Die grundsätzliche Idee war klar: Oberzell wollte mit Mittelfeldpressing sicher und kompakt hinten stehen und mit Diagonalpässen in die Schnittstellen die Flügelspieler Felix Tremmel und Marco Geßler einsetzen.

Zwei Elfmeter für Weiler

Das klappte zu Beginn sehr gut. In der achten Minute erlief Geßler einen Diagonalpass und traf sehenswert über FVW-Keeper Andreas Hane hinweg ins Tor. Weilers Hintermannschaft hatte die Situation verschlafen, vor allem Linksverteidiger Julian Karg stand auch danach häufig zu hoch und ließ viel Raum hinter sich. Zunächst fiel es dem FV Weiler schwer, das Spiel über die Innenverteidiger aufzubauen, denn Oberzell machte die Räume geschickt zu. Nach einer Viertelstunde fand aber ein Steilpass Stürmer Raimond Hehle, Oberzells Torhüter Kai Mähr kam im Zweikampf zu spät – Elfmeter. Den verwandelte Mathias Stadelmann zum 1:1. In der Folge verlagerte sich das Spiel deutlich auf die rechte Oberzeller Seite. Geßler spielte sehr offensiv und zeigte Defizite im Abwehrverhalten, Rechtsverteidiger Fabio Maucher war häufig auf sich alleine gestellt und hatte große Probleme. Nach einer halben Stunde wechselte er mit Linus Kleb die Seite. Kurz zuvor fiel aber das 1:2. Hehle setzte Sandro Brugger in Szene, der von der SVO-Hintermannschaft nicht aufgehalten wurde und zur Führung vollendete.

Der zweite Durchgang begann für Oberzell mit dem nächsten Tiefschlag. Linus Kleb und Michael Polczynski stellten sich im Strafraum gegen Stadelmann ungeschickt an und es gab erneut Elfmeter, den der Gefoulte zum 3:1 verwandelte. „Nüchtern analysiert haben wir bei jedem Gegentor individuelle Fehler gemacht“, ärgerte sich Wittich. „Entweder im Zweikampfverhalten, beim Stellungsfehler oder sonst was.“ Direkt darauf schöpfte der SVO aber neue Hoffnung. Einen Konter über Dominik Boos schob Marcel Freisinger zum 2:3 ein. Danach zeigte der SVO jedoch teilweise haarsträubende Fehler im Spielaufbau. 20 Minuten vor Schluss bekam die Oberzeller Raimond Hehle nicht verteidigt, der legte quer auf Patrick Bentele – 4:2.

Anderson Gomes dos Santos kam danach ins Spiel, Oberzell spielte teilweise im 4-4-2, erarbeitete sich aber keine Torchancen mehr. Den Schlusspunkt setzte Antonio Paturzo per Volley von der Strafraumgrenze zum 5:2. „Unsere Vorbereitung war einfach alles andere als gut“, suchte Wittich nach Erklärungen. „Heute waren so viele Spieler auf dem Platz, die kaum mehr als 10, 12 Einheiten absolviert haben.“