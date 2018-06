Die „Schwäbische“ startet den Rutenfest-Countdown

Die Ravensburger zählen die Tage bis zum Rutenfest. Und die „Schwäbische Zeitung“ fiebert mit. Daher startet am 1. Juli der Rutenfest-Countdown, ein Online-Gewinnspiel, das bis zum Rutenfreitag jeden Tag läuft und bei dem es jeden Tag etwas zu gewinnen gibt. Die Hauptpreise: ein Reisegutschein über 500 Euro, ein Mountainbike und ein exklusives Foto-Shooting. Wer mitmachen möchte, kann an jedem einzelnen Tag teilnehmen in der Hoffnung, einen Gewinn einzusammeln. Allerdings müssen dafür online an jedem Tag ein Rästel gelöst oder eine Frage richtig beantwortet werden. Kontakt zum Gewinnspiel: www.schwäbische.de/rutencountdown2018. Spielbeginn ist am Sonntag, 1. Juli. Zum Verfahren: Sie müssen sich für das Gewinnspiel online eintragen, im Falle eines Gewinns werden Sie online benachrichtigt. Die Preise müssen bei Schwäbisch Media persönlich abgeholt werden. Die Namen der Hauptpreis-Gewinner werden veröffentlicht. Über den Schutz Ihrer persönlichen Daten bei diesem Gewinnspiel gibt es Informationen unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis. Archivfoto: dpa/Felix Kästle