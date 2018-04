Die Sagenwelt der Dolomiten kommt auf die Bühne

Ravensburg (sz) - Eine musikalische Reise durch die mystische Welt der Dolomiten-Sagen bietet die Familie Schuen am Mittwoch, 18. April um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. Kunstlied, Popsongs, Jazz, Volkslied - die Vokalmusik ist in der Geschichte in der aus den ladinischen Dolomiten stammende Familie Schuen verankert.

Der Bariton Andrè Schuen und sein Liedbegleiter Daniel Heide, die Pop-Gruppe „Ganes“ mit Andrès Schwestern Marlene und Elisabeth Schuen sowie die Eltern Paul und Hilda – an Gitarre und Harmonika – tauchen ein in die Welt der Dolomitensagen. Sie erzählen nicht nur die Sagen der „L'Rëgn de Fanes“, sondern untermalen das gesungene Märchen mit Liedern und Songs aus mehreren Jahrhunderten.

Den „klassischen“ Werdegang hat Andrè Schuen eingeschlagen. Er studierte Gesang an der Universität Mozarteum Salzburg. Schon früh erhielt er verschiedene Preise, im Herbst 2016 wurde er als „Nachwuchskünstler des Jahres“ mit dem „Echo Klassik“ ausgezeichnet. Er wuchs dreisprachig auf – ladinisch, italienisch und deutsch – eine Vielseitigkeit, die sich in seinem jetzigen Gesangsrepertoire widerspiegelt. Mit seinem Pianisten Daniel Heide führten ihn Liederabende unter anderem in die Wigmore Hall in London, nach Oxford, zum Heidelberger Frühling sowie ans Wiener Konzerthaus.

Lust- und klangvoll

Die Schwestern Marlen und Elisabeth haben sich mit ihrer Cousine zum Trio Ganes gefunden. Dieses hat schon mehrfach in der Zehntscheuer begeistert. Bei ihnen wird Ladinisch, die alte, ein fast vergessener romanischer Dialekt, zu einem Universaldialekt, dessen Bedeutung man fühlen kann. Gespannt hört man zu, staunt über die Komposition der Klänge, über die klugen Arrangements, über das Bild der drei Frauen, die sich die Bälle zuspielen, lust- und klangvoll, vielstimmig, harmonisch. Sie wechseln sich ab an Geige, Gitarre, Schlagwerk. Das Trio Ganes entstand übrigens auf Hubert von Goiserns Konzertschiff bei der Linz-Europa-Tour – deshalb haben sie sich „Wasserhexen“ genannt, was „Ganes“ in den Fanes-Sagen der Südtiroler Heimat sind.