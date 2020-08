Die Region ist überdurchschnittlich reich - trotzdem leben Tausende Kinder in Armut

Ein 49-Jähriger ist am Sonntag in einem Baggersee bei Krauchenwies ertrunken. Es ist bereits der dritte tödliche Badeunfall im Raum Sigmaringen innerhalb weniger Wochen. Laut DLRG zieht es die Menschen wegen der coronabedingt eingeschränkten Besucherkapazitäten in Freibädern vermehrt an andere Gewässer. Doch dort lauern unterschätzte Gefahren. So ist die Lage in der Region:

Der Lutzensee bei Krauchenwies, wo sich der Unfall vom Sonntag ereignet hat, gehört seit 2014 der Firma HLS, die auch den Campingplatz am See betreibt.