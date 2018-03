Die Razorbacks haben den Titel im Blick

Die American Footballer der Ravensburg Razorbacks haben das Wintertraining hinter sich gelassen. Am Wochenende standen die TSB-Spieler erstmals wieder auf dem Ravensburger Kunstrasen. Dort treibt Cheftrainer John Gilligan seine Mannschaft an, denn das Ziel der Razorbacks ist der Titel in der German-Football-League 2 Süd.

In der Saison 2017 mussten die Ravensburger in der zweithöchsten deutschen Footballliga den Kirchdorf Wildcats den Vortritt lassen. Die Bayern setzten sich nach der Meisterschaft in der GFL2 Süd in den Aufstiegs-Play-offs gegen die Saarland Hurricanes durch und spielen in der kommenden Saison in der GFL. Dorthin wollen auch die Razorbacks. „Ich glaube, dass wir die besseren Spieler und mehr Talent haben als viele andere Teams in der GFL2“, sagt Ravensburgs Cheftrainer John Gilligan selbstbewusst. „Aber es müssen alle da sein – sowohl im Training als auch bei den Spielen.“

Neuer Quarterback wirft viel

Gilligan geht in seine zweite Saison als Cheftrainer der Razorbacks. „Vieles, was ich im vergangenen Jahr geändert habe, ist nun nicht mehr neu für die Mannschaft“, meint Gilligan. „Das macht einiges einfacher.“ Und möglicherweise noch erfolgreicher. Nach Platz zwei in der Vorsaison wollen die Ravensburger in der Saison 2018 um die Meisterschaft mitspielen. „Natürlich bin ich hier, um Titel zu gewinnen“, sagt der neue Quarterback Garrett Dellechiaie.

Für den 23-Jährigen mit italienischen Wurzeln ist Ravensburg die erste Station in Europa. „Ehrlich gesagt ist es sogar das erste Mal überhaupt, dass ich so weit reise“, sagt Dellechiaie. Nach seiner Zeit an der Fitchburg State University in Massachusetts wagt der Quarterback nun den Sprung von den USA – wo Football Volkssport ist – nach Deutschland. Hierzulande wird Football zwar seit Jahren beliebter, ist aber weiter eine Randsportart. Die Razorbacks haben es in den vergangenen Spielzeiten aber geschafft, im Schnitt mehr als 1000 Zuschauer ins Weingartener Stadion zu locken.

In diesem Jahr müssen sie es auch wieder schaffen, die starken US-Spieler zu ersetzen. Quarterback Will Benson, Runningback Lennies McFerren sowie die Verteidiger Aaron Price und Jeremy Niklos kehren nicht mehr nach Ravensburg zurück. „Jeremy Niklos hätten wir gerne wieder genommen“, sagt Gilligan. Doch eine schwere Knieverletzung stoppte die Rückkehrpläne des US-Amerikaners. McFerren hat nach seiner starken Saison bei den Razorbacks einen Vertrag beim Erstligisten New Yorker Lions aus Braunschweig erhalten. So werden neben Dellechiaie drei weitere US-Spieler erstmals das Razorbacks-Trikot tragen. Die Verträge sollen in den kommenden Tagen fix gemacht werden.

Am 15. April gibt es für die Razorbacks ein öffentliches Testspiel bei den Blue Devils aus Hohenems in Vorarlberg. Eine Woche später beginnt für Ravensburg die GFL2-Saison im Lindenhofstadion gegen die Straubing Spiders. „Ich versuche, meine Mitspieler in Szene zu setzen“, sagt Dellechiaie. Mit ihm wird das Spiel der Razorbacks wieder passlastiger. Bensons Stärken lagen eindeutig im Laufspiel. „Ich werfe schon seit Jahren sehr viel“, so Dellechiaie. Das war Gilligan und dem Ravensburger Offensetrainer Grey Levy wichtig. „Wir wollten in der Offensive mehr Balance“, so Gilligan. „Wer uns in der neuen Saison stoppen will, der muss und Lauf- und unser Passspiel stoppen.“

Das klingt nach einer ersten Kampfansage an die Konkurrenz. Doch Ravensburgs Trainer schränkt auch ein: „Mit neuen Spielern aus den USA und Rückkehrern ist es immer schwierig zu planen. Das ist ein bisschen wie am College.“ Ähnlich akribisch wie früher am College bereitet Gilligan seine Razorbacks auch auf die GFL2-Saison vor. Die ruhige Winterpause ist jedenfalls vorbei.