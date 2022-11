Die Ravensburger Zehntscheuer bietet ein internationales Winterprogramm

Ngoni-Blues aus Mali spielen Bassekou Kouyaté und Ngoni Ba zum Auftakt ins Winterprogramm der Ravensburger Zehntscheuer am Freitag, 2. Dezember. Einen Tag später findet der traditionsreiche Nikolaus-Jazz statt: Es gastieren Herbert Stengeles „French Connection“ und die „Münchener Finnin“ Tuija Komi. Wieder im Programm zu finden ist der Zehntscheuer-Tanzabend „Let’s dance“. DJ Olly wird am 6. Dezember (auch 10. Januar und 7. Februar) für Stimmung sorgen.

Kultiger „Doppel-Wumms“

Als klassisches Jazzpiano-Trio kommt das Florian Hoefner Trio mit melodischen Kompositionen von der Ostküste Kanadas nach Ravensburg (8. Dezember). Aus Wien reisen wiederum „Attwenger“ an, um am 10. Dezember ihren kultigen „Doppel-Wumms“ aus alpenländischem Dialekt-Folk und Polka-Punk zu zelebrieren.

Das Kinderstück „Weihnachtsmann, vergiss mich nicht“ für alle jungen Gäste ab 3 Jahren spielt das „Theater Patati Patata“ am 15. Dezember.

Restkarten für „Ravensburg slammt“

Restkarten gibt es noch für „Ravensburg slammt!“ am 17. Dezember. Und auch für die Bluesrockparty mit Little Wing & Friends (27. Dezember) sollten sich Interessierte baldmöglichst um Tickets kümmern. Die Zehntscheuer-Silvesterparty sorgt schließlich für den stimmungsvollen Abschluss des Veranstaltungsjahres.

Im Januar gibt es zunächst ein audiovisuelles Solokonzert von Perkussionist Manu Delago (13. Januar) sowie US-Bluegrass mit „Bunch of Grass“ (14. Januar). Eine weitere „Nacht des Fado“ mit der Sängerin Sara Paixão und dem Carlos Leitao Ensemble folgt am 18. Januar. Einen Tag später spielen „Cara“ ihren mitreißenden Keltenfolk, ehe Inklusionskomiker Martin Fromme mit viel schwarzem Humor ein „Glückliches Händchen“ beweist (20. Januar).

Anne Paceo spielt ihren Ethno-Jazz am 21. Januar, ehe Walle Sayer, der Lyriker der alltäglichen Wunder, aus seinem Werk liest (26. Januar).

Wiener Liedersoul fürs große Juhu ist beim Auftritt von „Martin Spengler & die foischn Wiener*innen“ am 27. Januar zu hören, ehe das „Machado Quartett“ am Tag drauf sein „Guitarra Nueva“-Programm zwischen Klassik, Tango, Pop und Jazz erklingen lässt.

Gegen Gewalt an Frauen und Kindern

Am 2. Februar spielen Klaus Zeh & Adeline im Rahmen der „One Billion Rising“-Kampagne Lieder gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Das „Donauwellenreiter“-Quartett mit seinem reizvollen Sound zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik kommt am 3. Februar, ehe die Reggae-Ska-Band „Manarun“ eine geballte Ladung Glücksgefühle ablädt (4. Februar).

Vibraphonistin Vivi Vassileva und Gitarrist Lucas Campara Diniz spielen am 9. Februar ein Programm von Bach bis Piazolla, „Malaka Hostel“ aus Freiburg lassen mit ihrem „Global Umpa“ die Anwesenden am 10. Februar tanzen.

Michael Moravek hat neue CD

„All that was lost is found again“ wird die neue CD des Ravensburger Folkrockmusikers Michael Moravek heißen, die er am 11. Februar samt Band vorstellt.

Mit gleich drei Konzerten bietet die Zehntscheuer ihrem Fasnetspublikum jede Menge Live-Spaß: Am 17. Februar spielen Disco Flash, einen Tag später Powerage und am 20. Februar Bub & the Bubbles.

Der Auftritt des gebürtigen Ravensburgers Rainer Böhm mit seinem Jazzsextett am 25. Februar beschließt das Zehntscheuer-Winterprogramm.