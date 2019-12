„ Heuer waren wir sehr zufrieden mit dem Verkauf“, sagt Kathrin Franke von der „Bäckerei und Konditorei Franke“ aus der sächsischen Ravensburger Partnerstadt Coswig. Kaum hat sie eine neue Lieferung ihrer Spezialitäten ins Regal geräumt, stehen Kunden vor der Theke ihres Standes auf dem Christkindlesmarkt.

„Die Ravensburger sind gute, entspannte Kunden“, urteilt Franke, bezeichnet sich als „ mithelfende Ehefrau“ und erzählt, der Familienbetrieb habe schon seit mehr als 20 Jahren einen Stand auf dem Marienplatz. „Original Dresdner Christstollen“ sind der Renner ihres Angebots. „Diese Bezeichnung dürfen außerhalb Dresdens nur Coswiger Erzeuger verwenden“, sagt sie.

Freundschaften mit Ravensburgern

Groß nachgefragt würden auch Leb- und Baumkuchen, Mohnstollen, Buttergebäck und Spekulatius. „Schokoladekuchen und Marzipan stellen wir nur für die Ravensburger her, das gibt’s in Coswig nicht“, betont Kathrin Franke. Während der Jahre hätten sich Freundschaften mit Ravensburgern ergeben. Aber auch ehemalige Bewohner Dresdens und Coswigs, Thüringer und Sachsen, die noch vor dem Mauerfall 1989 in den Westen geflohen waren oder kurz danach ihre Heimat verlassen hatten, seien ihr schon begegnet.

„Man erfährt hier manche bewegende Lebensgeschichte im Lauf der Jahre“, erzählt sie. Verbindungen zu Ravensburg habe Familie Franke auch durch den Posaunenchor, bei dem ihr Mann mitwirkt. Alle zwei Jahre treffe man sich, abwechselnd in Ravensburg oder in Coswig. „Unser Betrieb beschäftigt fünf Mitarbeiter. Wir betreiben auch einen Direktversand, sind im Internet vertreten“, fügt Kathrin Franke an und schwärmt von Ravensburg. „Die Stadt besitzt eine wunderbare Altstadt samt einem ebenso schönen Christkindlesmarkt.“