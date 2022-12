Die Ravensburger Milka kehrt mit Superhelden auf die Bühne zurück

Die Vorstellungen sind geplant für folgende Tage: Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, Freitag, Samstag und Sonntag, 17., 18. und 19. Februar. Beginn um 20.07 Uhr, davor ab 19 Uhr Sektempfang und nach der Vorstellung Party mit der Band „Franky & Amigos“. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 23. Januar, in der Touristinfo im Ravensburger Lederhaus.

„Endlich wieder auf die Bühne!“, so kommentiert Milka-Schauspielerin Ursula Burkhart die Ankündigung der gleichnamigen Ravensburger Faschingsgesellschaft für die Kampagne 2023.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann die legendäre Truppe wieder live im Konzerthaus auftreten. Fünf Vorstellungen unter dem Titel „s’Ravensburg im Heldenländle“ sind im Februar geplant. Der Vorverkauf beginnt am 23. Januar.

Im Stück geht es um einen Superhelden für Ravensburg

Diesmal dreht sich alles um Superhelden. Auch die Besucher sind traditionell eingeladen, sich dem Thema entsprechend zu verkleiden. Die Stadtpolitik wird im Spielstück üblicherweise aufgegriffen und überspitzt.

In der Ankündigung heißt es auch: „Heldenmut ist jedenfalls gefragt, denn wir müssen jetzt sparen, nicht nur Geld, nein sogar noch Energie.“ Mit Spannung darf erwartet werden, wer der Superheld in der Geschichte ist, die außerdem eine überraschende Wendung beinhalte, kündigt Ursula Burkhart an, die schon seit 1995 bei der Milka dabei ist.

Der Milka-Film 2022 zum Nachgucken:

Dieses Jahr sei die Vorfreude besonders groß. „Wir können es kaum erwarten“, so Burkhart. Zwei Mal konnte die Milka-Kampagne nicht so stattfinden, wie ihre Fans es gewohnt sind.

Wegen der Corona-Pandemie war an die Sause im Konzerthaus nicht zu denken. Stattdessen schnürte die Milka Pakete, die die Fans zuhause zu einem vereinbarten Zeitpunkt auspacken und dazu einen vom Milka-Team gedrehten Film anschauen konnten. „Wir wollten das Publikum nicht im Stich lassen und zeigen, dass es auch noch etwas anderes gibt als Corona“, sagt Burkhart.

Den Schauspielern hat das Publikum gefehlt

Die Lücke, die durch den Wegfall der Live-Veranstaltung entstanden war, konnte so notdürftig gefüllt werden. Aber mit den Milka-Darbietung auf der Bühne kann es kein Videofilm aufnehmen.

Auch für die Hobby-Schauspieler ist es etwas anderes, ob sie vor Publikum oder einer Videokamera spielen. „Uns hat das Publikum gefehlt, die Interaktion, die Lacher, die jeden Abend an einer anderen Stelle kommen. Das trägt uns“, sagt Burkhart.

Eine Szene aus dem Stück „Für eine Handvoll Leberkäs“ aus dem Jahr 2020, links Ursula Burkhart, die dienstälteste Schauspielerin in der Truppe. (Foto: Archiv: Wynrich Zlomke)

Vor Weihnachten hat die Gruppe den Text fürs neue Stück bekommen. „Das ist spaßig, weil wir ihn dann ja auch das erste Mal lesen“, sagt die Ravensburgerin. Die Entwicklung vom ersten gemeinsamen Lesen des Textes hin zum fertigen Stück mit Musik und Kostümen fasziniere sie jedes Mal aufs Neue.

Die Vorbereitungszeit sei arbeitsintensiv, aber auch ein Ausgleich zum Alltag, sagt die Krankenschwester, die durch Corona eine besonders harte Zeit im Beruf hinter sich hat. Beim Proben tauche sie in eine Parallelwelt ein.

Hoffnung auf Interesse der Ravensburger

Nun hoffe die Milka auf einen guten Kartenvorverkauf. Man könne noch nicht abschätzen, ob sich wieder genau so viele Besucher wie früher ins volle Konzerthaus setzen wollten. Burkhart hat einerseits den Eindruck, dass das Publikum nach Live-Veranstaltungen giere.

Andererseits gebe es Leute, die weiterhin Angst vor Ansteckung haben. Es sei auch jedem unbenommen, sich mit Mund-Nase-Schutz ins Konzerthaus zu setzen, sagt sie. Weil die Laiengruppe ohne Zweitbesetzung spielt, hofft Burkhart, dass im Februar alle Schauspieler für die Vorstellungen fit sind.