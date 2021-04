Die Ravensburger Jazzer wagen sich wieder an Konzerte

Der ehrenamtlich agierende Verein Jazztime plant trotz Corona-Unsicherheiten mehrere Konzerte mit klaren Hygienekonzepten in Ravensburg.

Das erste Konzert bestreitet laut Mitteilung eine herausragende Saxophonistin aus Deutschland: Am Samstag, 8. Mai, gräbt Nicole Johänntgen mit ihrem Programm „Henry“ tief in den Stilen der Stadt New Orleans – mit Posaune, Sousaphon und Schlagzeug wirbelt die Wahl-Züricherin einen groovenden Sound in oder um das „Haus am See“: Dort, unmittelbar am Flappach-Freibad, ist dieses Konzert geplant – bei schönem Wetter draußen, bei Regen im Saal und bei unklarer Lage auf der Terrasse unterm Zeltdach. Allerdings muss das Konzert ohne Publikum stattfinden und wird als Live-Stream im Internet übertragen. Tickets sind für zehn Euro über die Homepage von Jazztime erhältlich.

Weitere Konzerte sind geplant mit dem Wiener Trio „First Gig Never Happened“ am 12. Juni und dem frisch gebackenen Landesjazzpreisträger Christoph Neuhaus: Der Stuttgarter Gitarrist kommt mit seiner Band „Ramblin‘ Bird“ am 17. Juli. Genau eine Woche später kommt die Sängerin Isolde Werner mit ihrer Band „Free Folk“.

Sogar für das im November ausgefallene Trans4Jazz-Festival gibt es eine Nachhol-Lösung: Von 30. Juni bis 4. Juli wird das Festival mit dem Namen „Veitsburg Jazz“ mit denselben Bands hoch oben über der Stadt über die Freiluft-Bühne gehen. Das Programm entspricht dem Plan vom November: die dänische Star-Sängerin Cæcilie Norby mit Ulf Wakenius und Lars Danielsson, das Trilok Gurtu Trio, der Londoner Keyboarder Alfa Mist mit seiner Band, das Emil Brandqvist Trio und der Singer/Songwriter Jono McCleery.

Allerdings kann laut pressemitteilung momentan niemand sagen, ob die Planungen auch tatsächlich in Konzerte umgesetzt werden können – daher lohnt sich immer ein Blick auf die Homepage www.jazztime-ravensburg.de. Vielleicht wird ja sogar noch kurzfristig die eine oder andere Veranstaltung „aus dem Hut gezaubert“.