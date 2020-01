Die Ravensburger Fridays-for-Future-Bewegung gibt es seit einem Jahr: Das hat sich getan

Die nächste Fridays for Future-Demonstration startet am Freitag, 7. Februar, 11 Uhr, am Bahnhof und führt über Charlottenstraße, Holzmarkt, Wilhelmstraße, Frauen- und Herrenstraße bis zum Gänsbühl, wo es eine Zwischenkundgebung gibt. Weiter geht es dann über Roßbachstraße und Gespinstmarkt zum Marienplatz, wo gegen 12.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Außerdem wird am Samstag, 8. Februar, ein Jahr Fridays for Future in Ravensburg mit einer Geburtstagsparty im Weingartener Haus der Familie gefeiert. Los geht’s um 20 Uhr, aufgelegt wird von Stadtgeflüster.