Die Ravensburger Eissporthalle wird zur CHG-Arena

Die Ravensburg Towerstars können sich auch in den kommenden beiden Jahren auf die Unterstützung ihres Hauptsponsors CHG-Meridian aus Weingarten freuen. Das Technologieunternehmen verlängerte am Montagabend seinen Vertrag als Hauptsponsor um zwei Jahre. Ab dem neuen Jahr wird aus der Ravensburger Eissporthalle zudem die CHG-Arena.

Die weitere Zusammenarbeit verkündeten die Ravensburg Towerstars und das Weingartener Unternehmen bei einem Sponsorenevent am Montagabend. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es Überlegungen über den verkauf des Hallennamens gegeben. Auch hier gab es am Montag eine Entscheidung – CHG-Meridian wird ab Januar erstmals die Namensrechte der Eissporthalle Ravensburg. Die Heimspielstätte der Towerstars wird dann CHG-Arena heißen.

CHG-Meridian bliebt Hauptsponsor der Ravensburg Towerstars. Das besiegelten Frank Kottmann (links), Mitglied des CHG-Vorstands, und der Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan mit ihren Unterschriften. (Foto: Towerstars/Enderle)

„Wir freuen uns, die langfristige Zusammenarbeit mit den Ravensburg Towerstars auch in Zukunft fortzuführen. Teamgeist, Dynamik und Leidenschaft sind Tugenden, die auch in unserem Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Insofern passen wir gut zusammen“, sagte Frank Kottmann, Mitglied des Vorstands bei CHG-Meridian.

Rainer Schan, Geschäftsführer der Ravensburg Towerstars, zeigte sich sehr zufrieden. „CHG-Meridian und die Towerstars sind seit vielen Jahren ein starkes Team. Ohne ein derartiges Vertrauen wäre Eishockey auf diesem Niveau nicht möglich.“

Der neue Schriftzug an der Eissporthalle soll Anfang 2019 angebracht werden. Neben Leuchtbuchstaben am Halleneingang auf der Südseite soll es den neuen Hallennamen auch im Bereich des Treppenaufgangs, der Ost- und Westfassaden sowie im Innenbereich der Halle geben.

„Die Vertragsverlängerung und die Umbenennung der Eisporthalle sollen neben dem derzeitigen sportlichen Erfolg zusätzlich ein gesellschaftliches Signal an die Region senden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Towerstars. „Zum Spitzensport gehören nicht nur erfolgreiche Sportler und Vereine, sondern vor allem Fans, die sich mit den Clubs identifizieren können“, meinte Kottmann.

Ein nachhaltiger, sportlicher Erfolg könne nur garantiert werden, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen passen. „Wir sind froh, dass wir mit CHG-Meridian einen Partner an unserer Seite wissen, mit dem wir unser mittelfristiges Ziel DEL angehen können“, sagt Rainer Schan.

