Die Ravensburger Baumesse wird voll

Ende Januar 2023 ist wieder Baumesse in Ravensburg: die „Hausplus“ vom 27. bis 29. Januar. Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es bei dieser Messe ein volles Haus. Denn die Standplätze drinnen in der Oberschwabenhalle, auch die im Foyer und auf der Galerie seien fast komplett vergeben. Zentrales Thema ist Energie: Wie kann man die Kosten senken, wie macht man sich möglichst unabhängig?

Energiekosten in den Griff kriegen

„Energiekosten – kaum ein Thema treibt die Leute gerade mehr um“, sagt Messechef Stephan Drescher von der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG). Deswegen wird es auch bei der „Hausplus“ Ende Januar vor allem darum gehen, wie man als Immobilienbesitzer, als Bauherr, als Vermieter, auch als Mieter aktiv werden und die Energiekosten in den Griff kriegen kann. 120 Stände passen in die Halle, schon jetzt sind mehr als 110 Ausstellerinnen und Aussteller angemeldet für die „Hausplus“ am letzten Januar-Wochenende.

Rund 20 dieser Aussteller gehören zum Themenbereich Erneuerbare Energien und Heizung. Auch an zahlreichen anderen Ständen wird es ums Energiesparen gehen – denn neue Türen und Fenster oder die Dämmung von Altbauten tragen ebenfalls dazu bei. Bei Neubauten stellt man mit der Auswahl von Baustoffen, Haustechnik und Energiequellen zugleich Weichen für die Energiekosten kommender Jahrzehnte. „Wer im Januar über die Messe geht, wird an vielen Ständen ähnliche Gespräche aufschnappen“, ahnt Messechef Drescher. „Noch nie waren die Menschen so sensibilisiert dafür. Unsere Aussteller wissen das natürlich und sind vorbereitet.“

Letzte Plätze noch zu vergeben

Aussteller, die noch nicht angemeldet sind, sollten sich beeilen. „Wir haben einige letzte Plätze zu vergeben“, sagt Stephan Drescher. „Dass es voll wird, freut uns sehr! Wenn eine Messe lebhaft ist, wenn Besucherinnen und Besucher viel Interessantes finden, gute Informationen und Impulse, haben alle am meisten davon!“

Viele wollen sich gezielt informieren, sagt Stephan Drescher. Das Vortragsforum habe sich in den vergangenen Jahren zum Publikumsmagneten gemausert. „Immer wieder hören wir, dass Gäste extra wegen der Vorträge auf die Messe kommen. Sie richten sogar ihren Zeitplan danach aus.“ Die Vorträge sind im Messe-Eintritt enthalten. „Wir erfüllen damit einen Wunsch unserer Gäste“, ergänzt Drescher. „Es gibt erstmals ein Zwei-Tages-Ticket. Offenbar wollen viele gern an mehreren Tagen bei uns Vorträge anhören. Das wird mit dem neuen Ticket deutlich günstiger und bequemer.“

Persönlich Kontakte knüpfen

Vor allem regionale Anbieter sind es, die in der Oberschwabenhalle zeigen werden, was sie zu bieten haben. Egal ob man bauen oder sanieren will oder nach neuen Ideen fürs eigene Zuhause sucht: Auf der Messe gibt es viele aktuelle Trends, man kann Produkte anfassen, vergleichen, sich eine eigene Meinung bilden. „Und was vielleicht das Wichtigste ist: Auf der Messe trifft man Menschen und kommt ins Gespräch“, sagt Stephan Drescher.

„Bei den meisten Firmen sind auch die Chefs mit auf der Messe, die Meister und andere kompetente Ansprechpartner. Sie nehmen sich gern Zeit für die Besucher und Besucherinnen, für Infos, Beratung und ein Kennenlernen.“ Gerade der zwischenmenschliche Kontakt sei wichtig, wenn man etwas plant oder in der nächsten Zeit einen Auftrag vergeben möchte. „Man tut sich einfach leichter, wenn man schon einen Draht zu jemandem hat“, sagt Drescher.

Viele Betriebe suchen Nachwuchs

Kontakte knüpfen – das wollen viele der Ausstellenden auch gern zu jungen Leuten: Viele Betriebe suchen Nachwuchs und freuen sich, wenn es gelingt, auf der Messe erstes Interesse zu wecken, Kontaktdaten auszutauschen, vielleicht auch ein Praktikum zu vereinbaren. Etwa ein Fünftel der Aussteller hat sich zum ersten Mal zur „hausplus“ angemeldet. Andere kommen seit Jahren und sind für Stammgäste auch meist an den vertrauten Standplätzen platziert.