Die Ravensburg Towerstars übernehmen die „Eiszeit“

Die Ravensburg Towerstars pachten ab dem 1. Juni das Stadionrestaurant in der Ravensburger Eissporthalle. Der Eishockey-Zweitligist um den Geschäftsführer Rainer Schan und den kommenden Restaurant-Geschäftsführer Michael Hotz erhielt den Zuschlag der Stadtwerke Ravensburg sowie des städtischen Werksausschusses. „Wir haben seit Jahren die Halle gefüllt“, sagt Schan. „Bislang haben aber andere davon profitiert.“ Der bisherige Pächter Henry Leible hatte ebenfalls eine Bewerbung abgegeben.

Am 1. Januar 2013 ging die Eissporthalle von der Oberschwabenhallen GmbH auf die Ravensburger Stadtwerke über. „Das hatte organisatorische und finanzielle Gründe“, sagt Anton Buck von den Technischen Werken Schussental (TWS). Die Stadtwerke sind zu 43 Prozent an den TWS beteiligt. Zum 30. Juni 2013 wurde der Pachtvertrag mit Leible gekündigt, dann wurde er jedoch mit geänderten Bedingungen fortgeführt. „Der EV Ravensburg hatte seither die Möglichkeit, zwei Imbissstände zu betreiben“, sagt Buck. Im Februar 2014 haben die Stadtwerke aber beschlossen, das Restaurant neu auszuschreiben. „Wir wollten die Strukturen hinterfragen und den Marktwert prüfen.“

Der Marktwert war ganz offensichtlich hoch. Fünf Angebote gingen ein, darunter die von Leible sowie von den Towerstars. „Die Halle ist jetzt im elften Jahr in Betrieb, seither haben der EVR und die Towerstars einen großen Teil zum Umsatz beigetragen“, sagt Schan. Kurz vor der Sitzung des Werksausschusses zog Leible seine Bewerbung zurück, den einstimmigen Zuschlag erhielten daraufhin die Towerstars. „Sie haben ein gutes Bewirtungskonzept vorgelegt“, sagt Buck. Der Eishockey-Zweitligist zahlt außerdem eine höhere Pacht.

Bevor es in der „Eiszeit“ unter Führung der Towerstars weitergeht, dauert es aber noch etwas. Bis Ende April läuft der Betrieb noch unter Leible, im Mai ist das Restaurant geschlossen, im Juni soll wieder geöffnet werden. Ob es dann immer noch „Eiszeit“ heißt, ist unklar, vielleicht ändern die neuen Pächter den Namen. „Bis zur Eröffnung werden wir aufgrund unseres Konzeptes viel investieren müssen“, sagt Michael Hotz. Der 31-jährige ehemalige Geschäftsführer des Ravensburger Waldhorns ist neuer Gastronomie-Geschäftsführer des Stadionrestaurants. Das Mobiliar wird auf beiden Ebenen komplett erneuert. Das Erdgeschoss soll laut Hotz Barcharakter erhalten, „die Sitzplätze bleiben aber, weil auch der Mittagstisch wie bislang weitergeführt wird“. Künftig soll es in der Eissporthalle auch Sportübertragungen (Fußball, Eishockey) geben. „Wir möchten die Gäste auch abends anlocken“, sagt Hotz. Das Motto, das die Towerstars in ihrer Bewerbung aufgeführt haben lautet: „Auch in einem Stadion kann man sich wohlfühlen.“

Das Obergeschoss soll zum einen Teil des Restaurants bleiben, zum anderen aber auch attraktiv für Tagungen oder Veranstaltungen der angrenzenden Firmen werden. „Es wird kein Gourmettempel“, versichert Hotz, der in den vergangenen Jahren im Sternebereich sowie auf einem Schiff gearbeitet hat und im Eisstadion in Basel Erfahrungen gesammelt hat. „Vom Schüler bis zum VIP sollen alle was finden und zufrieden sein.“