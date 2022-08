Die Ravensburg Razorbacks müssen noch ein letztes Mal ran

Letzter Spieltag in der GFL Süd: Munich Cowboys – Frankfurt Universe (Sa., 16 Uhr), Schwäbisch Hall Unicorns – Straubing Spiders, Saarland Hurricanes – Allgäu Comets (Sa., 17 Uhr), Marburg Mercenaries – ifm Razorbacks Ravensburg (So., 15 Uhr). Alle Spiele werden live übertragen unter:

Rein sportlich gesehen geht es für beide Mannschaften am Sonntag (15 Uhr/sportdeutschland.tv) um nichts mehr. Weder die Marburg Mercenaries noch die ifm Razorbacks Ravensburg können die Play-offs in der German Football League noch erreichen. Die Marburger werden die Saison als Tabellensechster abschließen, die Razorbacks als enttäuschender Siebter und Vorletzter. Aus Ravensburger Sicht soll die Saison aber wenigstens so zu Ende gehen, wie sie begonnen hatte.

Nur drei Punkte haben die Razorbacks nach neun Spielen in der GFL auf dem Konto. Viel zu wenig, um im Kampf um die Play-offs mitzuwirken. Und auch viel zu wenig, um selbst zufrieden zu sein. „Man kann schon von einer Saison zum Vergessen sprechen“, sagt Cheftrainer Sebastian Fandert. „Aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende, einmal müssen wir noch ran.“ Müssen. Denn die Luft ist raus bei den Razorbacks.

Das zeigte sich auch beim 28:62-Debakel vor einer Woche im Weingartener Lindenhofstadion gegen die Saarland Hurricanes. „Zäh“ war ein Wort, dass der Ravensburger Football-Abteilungsleiter Frank Kienzle während dieser Partie häufig gebraucht hatte. Ein Wiedersehen wird es mit Alexander Stevens geben. Der letztjährige Offense Coordinator der Razorbacks ist nun Cheftrainer in Marburg. „Ich bin sehr motiviert, dieses Spiel gegen mein altes Team zu gewinnen“, wird Stevens auf der Marburger Homepage zitiert.