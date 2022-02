Die Ravensburg Rams finden in die Spur

Die Handballabteilung des TSB Ravensburg hat ihr Versprechen gehalten und erfolgreiche Spiele in der Kuppelnauhalle bestritten. Die B-Junioren der Rams lieferten sich in der Württembergliga gegen die stärker eingeschätzten Rottweiler einen wahren Krimi. Spannend war auch die Begegnung der TSB-Handballer in der Bezirksliga. Dabei spielte einer eine Hauptrolle, der eigentlich mit dem Handball schon aufgehört hatte.

B-Junioren, Württembergliga: TSB Ravensburg – HSG Rottweil 21:20 (9:12). – Obwohl die Mannschaft um Ravensburgs Trainer Jürgen Schmid die meiste Spielzeit gegen die körperlich überlegenen Rottweiler in Rückstand war, biss sie sich laut Mitteilung in die Partie und erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich. In der letzten Sekunde gab es in der letzten Aktion des Spiels noch einen Freiwurf für den TSB. Jakob Dent hämmerte den Ball an der Mauer vorbei zum 21:20-Siegtreffer in die Maschen. Der Jubel in der gut besuchten Kuppelnauhalle war groß. „Das war Werbung für den erfolgreichen Jugendhandball des TSB“, teilten die Ravensburger stolz mit.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – HSG Langenau/Elchingen II 34:31 (17:16). – Im Anschluss siegten auch Ravensburgs Männer gegen den Tabellenführer HSG Langenau/Elchingen II. Vor der Partie musste TSB-Trainer Maximilian Ober noch den kurzfristigen Ausfall von Justin Trommershauser hinnehmen. Weil auch Kim Patrick Lohr und Lukas Haefele ausfielen, hatten die Rams keinen etatmäßigen Linksaußenspieler. Die Verantwortlichen kramten in der Passkiste und zogen kurzfristig Marius Mathes heraus, der vor einem Jahr aufhörte und seither erfolgreich für den SV Vogt die Fußballschuhe schnürt. Das war ein wahrer Glücksgriff der Rams!

Die Rams erarbeiteten sich zu Beginn zahlreiche Chancen, scheiterten jedoch oft am Gästetorhüter oder verfehlten das HSG-Tor. Die änderte sich aber Mitte der ersten Halbzeit, als die Rams durch schnelle Konter und erfolgreiche Abschlüsse zum 10:10 ausglichen. Die Gäste fanden kein Mittel gegen den starken Patrik Häffner (zwölf Tore). Auch etliche Aktionen über den Kreis waren erfolgreich, sodass die Rams zur Pause mit 17:16 führten.

Diese Führung hielt der TSB. Auch wenn die Rams-Defensive die routinierten Gäste nie so richtig in den Griff bekam, hatte Ravensburg im Angriff immer die passende Antwort. Bis zur 50. Minute setzte sich der TSB auf vier Tore ab (29:25). Zum Schluss war es Mathes mit zwei Toren, den verdienten 34:31-Sieg gegen den Tabellenführer perfekt zu machen.

Für die Rams war es der dritte Sieg in Folge, womit sie in der Tabelle auf Platz fünf geklettert sind. Am kommenden Wochenende sind die Rams spielfrei, bevor es eine Woche später im Derby gegen den HCL Vogt wieder um Punkte geht. Getrübt wurde die Freude über den Sieg allerdings durch die schwere Verletzung von Kapitän Julian Langlois, der sich die Mittelhand gebrochen hat und lange ausfallen wird.