Die Ravensburg Rams brauchen eine bessere Leistung

Die Ravensburg Rams spielen am Samstag (18 Uhr) in der Handball-Bezirksliga zum ersten Mal in diesem Jahr in eigener Halle. Der schwächelnde Bezirksligist muss gegen den SC Lehr punkten, denn mit nur drei Punkten nach sieben Spielen sind die TSB-Handballer enttäuschender Vorletzter. Auch die Handballerinnen des TV Weingarten stehen in der Verbandsliga vor einer wichtigen Partie.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – SC Lehr (Sa., 18 Uhr, Kuppelnauhalle). – Ob die Rams die Niederlage in der vergangenen Woche in Ulm weggesteckt haben, muss sich noch zeigen. Klar ist aber, dass Ravensburg eine deutlich bessere Leistung auf die Platte bringen muss, um gegen Lehr bestehen zu können. Hoffnung macht dem TSB, dass gegen Lehr das Hinspiel eines der besten Spiele der bislang schwachen Saison gewesen ist. Gut für die Rams ist, dass Fabian Wiedemann wieder dabei ist. Die Wechsel müssen schneller werden, sonst droht die Gefahr, dass die Ravensburger von Spielern wie Cedrik Sander überrannt werden. Lehr hatte noch keine Partie in diesem Jahr und ist noch nicht im Rhythmus – vielleicht ist auch das ein Vorteil für den TSB.

Frauen-Verbandsliga: SG Burlafingen/Ulm – TV Weingarten (Sa., 20.30 Uhr). – Im Nachholspiel beim Tabellenvorletzten kann sich der TVW durch einen Sieg ein kleines Polster auf die Abstiegsränge schaffen. Zumal es dann eine Woche später zu Hause gegen das punktlose Schlusslicht TSV Zizishausen geht. Wegweisende Partien also für das Team von Trainer Lars Gmünder.

Frauen-Bezirksklasse: TSB Ravensburg – SC Lehr II (Sa., 20.15 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg). – Gegen Lehr II kommt es laut Mitteilung des TSB zu einer ersten Standortbestimmung für die Lady Rams. Gegen den Tabellennachbarn könnten die Weichen für den Rest der Saison gestellt werden. Lehr hat ein Saisonspiel gewonnen, Ravensburg ist noch punktlos. Mit einem Sieg könnten die Lady Rams einen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Nach der ordentlichen Leistung in Biberach sieht Trainer Hermann-Josef Altwicker sein Team nicht chancenlos.