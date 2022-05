Die Projektwoche 2022 des Diakonischen Instituts Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einmal im Jahr findet die Projektwoche im Diakonischen Institut für Soziale Berufe in Ravensburg-Weißenau statt. Ungefähr 100 angehende Heilerziehungspfleger*innen, Heilerziehungsassistent*innen und Arbeitserzieher*innen nahmen in der Woche von 16. bis 20. Mai an acht ausbildungsübergreifenden Projekten teil. Eine Gruppe probte das Theaterstück „Orpheus-Szenen aus der Unterwelt“ und führte es als Premiere am Abschlusstag auf. Ein Theater über Liebe, Tod, Hoffnung und zum aktuellen Weltgeschehen. Ein anderes Team verbrachte die Woche mit Eseln auf dem Höchsten. Hier ging es neben Wanderungen mit den Tieren um den Beziehungsaufbau sowie um die Pflege von Holly, Nicky und Co. Rückmeldungen waren „sofort wieder!“ und „das war echt toll!“. Speziell für männliche Teilnehmer gab es ein Projekt zum Thema „Über das Mann-sein oder die Reise des Mannes“. Hier wurde jeden Morgen getrommelt und unter anderem einen Brief an den eigenen Vater geschrieben. Ein weiteres Projekt mit dem Titel „Impulse“ fand auf einer Hütte in Steibis bei traumhaftem Wetter statt. Leitfragen waren hier „kann ich andere Pfade gehen?“, „wie erlebe ich mich und mein Gegenüber?“ und „wie komme ich in Kontakt mit mir selbst?“ Weitere Auszubildende beschäftigten sich mit Massage, Gehmeditationen und Kraftorten. Ein Highlight war die Gruppe, die gleich drei Schwerpunkte setzte: Bogenschießen, Stockkampf und Tangotanz.

In der Woche wurde auch der Krisendienst des DRK besucht und ein Bieneninformationstag veranstaltet. Zuletzt sorgte eine Gruppe für eine schöne, grüne Terrasse des Diakonischen Instituts.

Durch die vielfältigen Themen war für jede*n etwas dabei. Es gab endlich wieder ausbildungsübergreifende Austausch- und Kontaktmöglichkeiten, die in der Coronapandemie fehlten. Am Freitag präsentierte jede Gruppe mithilfe von Wandzeitungen ihre Erlebnisse der Woche. Neben Spaß erfolgte intensive Bildung. Die Abschlussveranstaltung wurde in Gebärdensprache von Claudia Madei-Hötzel, Schulleitung im Ausbildungsgang Arbeitserziehung, für eine gehörlose Dozentin übersetzt.

Kontakt: Diakonisches Institut für Soziale Berufe, Schulen für Heilerziehungspflege, Heilerziehungsassistenz und Arbeitserziehung, Gotthilf-Vöhringer-Weg 1, 88214 Ravensburg, Tel: 0751 9943830, info-ravensburg@diakonisches-institut.de.