Die Premiere der neuen Messe „Mein Zuhause“ kommt gut an

Die neue Messe rund um die Immobilie, die am Samstag im Ravensburger Konzerthaus stattgefunden hat, stieß auf große Resonanz. Sowohl bei potenziellen Häuslebauern als auch bei der Immobilienbranche der Region. Über 400 Besucher konnte die „Schwäbische Zeitung“ als Veranstalter verzeichnen.

Von unserer Mitarbeiterin

Barbara Sachsenmaier

Zeitweise ist kein Durchkommen mehr gewesen, und die Besucher stürmten regelrecht die Stände der Immobilienbüros, um sich beraten zu lassen, wie und wo sie in absehbarer Zeit ihr Traumhaus oder die eigene Wohnung erwerben können. Übereinstimmend die Aussage sowohl von den Veranstaltern, der Schwäbischen Zeitung, der regionalen Wochenzeitung INFO und Immosued.de sowie den beteiligten Ausstellern.

Neben zahlreichen Immobilienunternehmen waren auch die Kreissparkasse Ravensburg und der Bau- und Sparverein vertreten, die sowohl über ihr Immobilienangebot als auch über Finanzierungsmöglichkeiten, Kapitalanlage im Immobilienbereich und weitere Fragen zum Erwerb einer neuen oder gebrauchten Immobilie informierten. Es waren überwiegend Unternehmen aus Ravensburg und Umgebung vertreten, darüber hinaus aber auch Firmen, die überregional tätig sind.

Spielecke für Kinder

Damit sich die Eltern in Ruhe beraten lassen konnten, gab es eine Spielecke für die jüngsten Besucher, die von Mitarbeiterinnen der Schwäbischen Zeitung und INFO und betreut wurden. Marc Ullrich, Vorstandsvorsitzender des Bau- und Sparvereins Ravensburg, zeigte sich total überrascht von der großen Resonanz und dem Interesse der Besucher.

Familien, die eine günstige Gebraucht-Immobilie suchen, seien genau so vertreten gewesen wie junge Ehepaare, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Reihen- oder Einfamilienhaus zu bauen oder zu erwerben. Aber auch Senioren, die auf der Suche nach einer barrierefreien Wohnung fürs Alter Ausschau halten, holten sich Informationen und Beratung.

Berndt Hochmann von Hochmann-Immobilien, eines der seit vielen Jahren in Ravensburg ansässigen Immobilienbüros, erklärte, es sei eine immense Nachfrage nach zu erwerbenden Immobilien jeder Art. Sein Unternehmen könne gar nicht so viele Objekte bereitstellen, wie man derzeit verkaufen könnte. Was allerdings im Schussental fehle, sei attraktives Bauland in ansprechenden Wohnlagen.

Neben der Nachfrage nach neuen Immobilien und Bauplätzen boome aber auch der Markt für gute gebrauchte Immobilien. Das Angebot sei allerdings auch hier nicht übermäßig groß, da sich zahlreiche Hausbesitzer den Verkauf ihrer Immobilie in der derzeitigen Marktsituation gut überlegten.

Manfred Wahl aus Ravensburg informierte sich als Besucher auf der Messe über Angebote auf dem Markt für größere Objekte. Als potenzieller Investor ist er auf der Suche nach einem größeren Sanierungsobjekt, was sich für den Ausbau zu Studentenwohnungen, vorwiegend in Weingarten oder näherer Umgebung, eignet.

Lieselotte Schmid von Immobilien Schmid in Leutkirch, beobachtete als Besucherin die Messe, schloss sich aber auch der allgemeinen Meinung an, es fehle an Objekten auf dem Markt. Dieser Meinung ist auch Thomas Blum von der Immobilienabteilung der Kreissparkasse Ravensburg. Viele potenzielle Verkäufer wollten erst einmal abwarten, wie sich die Finanzkrise auswirke, die eigene Immobilie gelte immer noch als sichere Geldanlage, auf die man im Nofall zurückgreifen könne.