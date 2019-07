Die Positionen der Gegner, Befürworter und des DAV in der Debatte um E-Mountainbikes

1. In den Gruppenprogrammen wird Wert auf Bewegung aus eigener Kraft gelegt.

2. Um am gemeinsamen Gruppenleben teilzunehmen, können beeinträchtigte Personen das E-MTB nutzen. Der Gebrauch von E-MTBs orientiert sich daher am Tourencharakter im klassischen MTB-Stil, also am Mountainbikefahren ohne Motorunterstützung.

3. Auch für E-MTBs gelten die Verhaltensregeln des Mountainbikens (siehe die 10 DAV-Empfehlungen für das Mountainbiken): Gesund aufs Rad – Sorgfältige Planung – Nur geeignete Wege befahren – Check dein Bike – Vollständige Ausrüstung – Immer mit Helm – Fußgänger haben Vorrang – Tempo kontrollieren – Hinterlasse keine Spuren – Rücksicht auf Flora und Fauna.

4. Die E-Unterstützung soll sich auf die Kompensation der Beeinträchtigungen innerhalb der Gruppe beschränken, ohne einzelne Gruppenmitglieder zu privilegieren.

5. Die E-MTB-Leistung (Höhenmeter und Streckenkilometer) orientiert sich an der klassischen MTB-Leistung, also daran, was bei MTB-Touren ohne Motorunterstützung möglich und üblich ist.

6. Besonders bei Gruppenfahrten mit intensivem Einsatz von E-MTB beschränken wir uns auf mit dem normalen MTB fahrbare Touren, die ohne Motorunterstützung konditionell und zeitlich für alle Teilnehmer zu bewältigen wären.

7. Die gruppeninternen Fortbildungen bieten keine exklusiven E-Bike-Fahrtechnikkurse, vielmehr werden deren Inhalte in die klassischen MTB-Fahrtrainings integriert.