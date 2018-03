Die Planung für den Molldietetunnel Ravensburg kann beginnen

Die Planungen für den Molldietetunnel beginnen in den nächsten sieben Jahren. In die Prioritätenliste des Landes, die am Dienstag in Stuttgart vorgestellt wurde, hat es die Ravensburger Ortsumfahrung als eines von insgesamt zehn Großprojekten im Regierungsbezirk Tübingen geschafft, die bis spätestens 2025 angegangen werden.

Der Landkreis hat dabei gleich doppelten Grund zur Freude: Auch die Ortsumfahrung Gaisbeuren/Enzisreute steht auf dieser Liste des Verkehrsministeriums ganz oben.

Wie berichtet, hatte der Bundestag 2016 den Bundesverkehrswegeplan 2030 beschlossen. Der Molldietetunnel hatte es darin in die Kategorie „vordringlicher Bedarf“ geschafft, woran lange Jahre zuvor niemand mehr geglaubt hatte. Seitdem war die Hoffnung in Ravensburg gewachsen, dass dieses Großprojekt tatsächlich Realität werden könnte.

Das fast 108 Millionen Euro teure Bauwerk soll Ravensburg massiv vom Ost-West-Verkehr entlasten, indem es eine direkte Verbindung vom Knollengraben bis nach Weißenau schafft. Damit hat der Molldietetunnel gleichzeitig eine Netzfunktion zwischen den Autobahnen im Süden. Derzeit fahren auf der B32 gut 30 000 Fahrzeuge täglich durch Ravensburg. Der Großteil davon ist Durchgangsverkehr, sagt die Stadt. Eine Prognose geht davon aus, dass der Molldietetunnel täglich von bis zu 19500 Fahrzeugen genutzt würde. Die Stadt, die mit massiven Luftproblemen kämpft, würde dadurch alleine beim Schwerverkehr um bis zu 80 Prozent entlastet. Auch die hiesige Wirtschaft hält den Molldietetunnel für „unverzichtbar“.