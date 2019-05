Die Perspektive der Wölfe

Der Wolf ist zurück in Deutschland, bestimmte wochenlang die Schlagzeilen und war gestern sogar Thema im Bundeskabinett. Landwirte und Politiker warnen vor den scheinbar blutrünstigen Kreaturen, haben Angst um die Sicherheit der Bürger, wollen wieder auf die Tiere schießen lassen.

Der zehnjährige Joki sieht das anders. Von ihm und dem kleinen Wolfswelpen Schwarzohr erzählt das Kinderbuch „Joki und die Wölfe“ von der Schriftstellerin Grit Poppe aus Potsdam. Die Geschichte spielt in Potsdam, wo neben Sachsen die ersten Wölfe vor etwa zehn Jahren wieder über die polnische Grenze nach Deutschland kamen.

Joki zieht mit seiner Mutter auf einen Bauernhof, den von ihrem neuen Freund Knut. Seinen Vater hat Joki schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen und Stiefvater Knut, der nicht nur Landwirt, sondern auch Jäger ist, ist dem Zehnjährigen nicht so ganz geheuer. Statt Umzugskartons auszupacken, verzieht sich der kleine Junge lieber in den Wald und erkundet die Natur. Und dort trifft er zum ersten Mal auf einen Wolf.

Erzählt aus der Sicht der Wölfe

Die Autorin nimmt den Leser mit in die Natur, beschreibt jede Facetten des Waldes so detailliert, als stünde man daneben und verfeinert das Ganze mit einer guten Portion Humor. Dabei wechselt sie immer wieder die Perspektive und erzählt einmal aus der Sicht von Joki, dann aber wieder aus der Sicht der Wölfe.

Schwarzohr ist der kleinste Welpen des Rudels. Er ist noch nicht so mutig wie seine Geschwister und hält sich bei den kleinen Kämpfen lieber zurück. Doch als plötzlich ein kleines Wesen vor ihm davonhuscht, verliert Schwarzohr seine Vorsicht und stellt ihm nach. Es ist eine Maus, die in einem Loch verschwindet.

Schwarzohr weiß nicht so recht, was er mit der Situation anfangen soll, also buddelt und buddelt er und verliert dabei sein Rudel. Zum Glück trifft er auf Joki, der den Welpen in seinen Rucksack packt und mit nach Hause nimmt. Es dauert nicht lange, bis die Wolfsmutter bemerkt, dass ihr kleinstes Junges fehlt und die Spur zum dem Bauernhof aufnimmt.

Plötzlich fallen Schüsse, es wird hektisch und Joki sieht, dass ein Kälbchen gerissen wurde. Seine Mutter berichtet panisch von Wölfen. „Geht es den Wölfen gut?“ fragt Joki und bekommt von seiner Mutter eine zornige Antwort: „Den Wölfen?! Sei froh, dass sie nicht deine Schwester gefressen haben.“

Knut steht wütend und dennoch zufrieden vor dem, was die Wölfe von dem Kälbchen übrig gelassen haben. Das Kalb werde ihm die Versicherung ersetzen, sagt er lachend. Aber zum Glück habe er einen Wolf mit seinem Gewehr erwischt: „Die kommen nicht mehr wieder, diese Bestien!“

Erst jetzt wird Joki klar, dass der kleine Wolf, der in seinem Zimmer auf ihn wartet, nicht sicher ist. Also begibt er sich auf die Suche nach dem Rudel, in ein spannendes Abenteuer.

Mit politischer Dimension

Als Grit Poppe das Kinderbuch 2018 veröffentlichte, wusste sie noch nicht, dass das Thema Wolf ein Jahr später solch politische Dimensionen annehmen würde. Sie sieht sich aber eher als Beschützerin der Tiere. „Wölfe sie nicht böse“, sagt sie in der Fragerunde mit den 70 Viertklässlern im obersten Stock des Humpishauses in Ravensburg, „das sind eigentlich ganz scheue Tiere, die den Menschen meiden. Ich finde es schlimm, dass es wieder erlaubt werden soll, auf sie zu schießen.“

Auch die Kinder scheinen keine Angst vor den Wölfen zu haben. Dafür aber großes Interesse an der Autorin: Wie sie auf die Idee kam, wann sie mit dem Schreiben angefangen hat, wie man selbst Schriftsteller werden kann und wieviele Bücher sie bereits veröffentlicht hat, fragten die Kinder. Ganz offensichtlich wurde bei einigen die Lust geweckt, selbst einmal Geschichten aufzuschreiben.