Die Perfektion liegt nicht im Kreis

Ihre erste Einzelausstellung widmet die Galerie 21.06 dem Künstler Richard Schur unter dem Titel „Sounds of Light“. 1971 in München geboren, an der Akademie der Bildenden Künste ausgebildet und bis 2008 dort Assistent, hat sich Richard Schur seither einen internationalen Namen gemacht. Auch in Ravensburg ist er seit Langem kein Unbekannter: 2008 wurde er vom Kunstverein Ravensburg ausgestellt und 2011 zählte eine seiner Arbeiten zu den „Bildern des Jahres“.

Auf den ersten Blick aufgeräumt wirken die ausschließlich mit Horizontale und Vertikale arbeitenden Farbkompositionen, die zwischen Hochrechteck und Querformat wechseln. Auf den zweiten Blick fasziniert ihre scheinbar ungeheuerliche Perfektion. Beim Blick aus der Nähe fallen bei einigen winzige Unebenheiten auf und rücken den Eindruck der Perfektion auf ein menschliches Maß zurecht.

Acrylfarbe auf dicht gewebter Leinwand

Ein einziges Kleinstformat ist dabei, ansonsten reichen die hier gezeigten und zum Teil für die Ausstellung entstandenen Werke nicht über 140 cm Kantenlänge hinaus. Material ist Acrylfarbe, entweder auf Leinwand – die allerdings sehr dicht gewebt ist und eine fast geschlossene, wenig strukturierte Oberfläche hat – oder auf Sperrholz aufgetragen. Zwei Arbeiten sind auf Masonit gemalt, ein Material, das ähnlich wie Hartfaserplatte, aber aus längeren Fasern und ohne Kleber gefertigt wird.

Das Trägermaterial ist nicht ganz unwichtig für den Gesamteindruck. Einmal bewirkt die Tiefe des bespannten Rahmens oder Kastens, der an den Seiten unbemalt bleibt, einen spannenden Kontrast zur Malfläche. Zum anderen sind die Farbfelder nur selten durch eine zusätzliche Struktur wie einen Pinselstrich unterschieden, sondern werden von feinsten Streifen oder Linien voneinander getrennt.

Ein Spiel von Höhe und Tiefe in einem minimalen Bildraum

So entsteht ein Spiel von Höhe und Tiefe in einem minimalen Bildraum: Mit winzigen Farbquadraten werden optische Wegmarken oder Bezugspunkte gesetzt, durch feinste Über- und Unterschneidungen Räume erzeugt und Schichten übereinander geblendet. Durch die vielen rechten Winkel wird der Blick jedoch immer wieder gefangen von der eckigen, durchaus hermetischen Form. Eine Art Bewegung im Bild entsteht hier ausschließlich durch das Atmen der Farben, ihre Lichtwirkung und die ihnen innewohnende haptische Qualität.

Bisweilen bekommt das akribisch präzise Spiel mit der matten Acrylfarbe durch den Einsatz von silbriger oder Metalliclackfarbe einen Hang zum Dekorativen – demgegenüber sind die Titel konkret und geben die Anleitung zum Sehen vor. So zum Beispiel bei „Meadow“, das vielfarbig ist wie eine Blumenwiese, oder „Red Hills“, das etwa 15 Rot- und Pinktöne und ebenso viele Gelb-Orange-Töne um ein dominierendes weißes Quadrat im Zentrum versammelt.

In „Sensation“ treten große Leinwandfelder in Konkurrenz zu den Farbfeldern, in „Dawn“ breitet sich die Dämmerung in Stufen von Orange über das Bild aus.

Arbeiten zeigen Variationsreichtum

Die Studie zu „Sounds of Light“ baut den Kontrast aus der Lichtfarbe Gelborange zur ebenfalls warmen Farbe Braun auf. Drei Arbeiten nebeneinander zeigen Richard Schurs Variationsreichtum: das kleinteilige „Meadow“, das aus drei Quadraten zusammengesetzte „Spatial Object“ – das in der Mitte eine Reverenz an Josef Albers erweist, und in den äußeren mit diagonal angeordneten Farblinien auf Schwarz und einem roten Farbverlauf aufwartet – und das unmittelbar an Willi Baumeister oder Max Ackermann erinnernde „Into Blue - Implosion“, aus dessen sattblauem Grund vereinzelte Farbfelder gleichsam wie geometrische Inseln auftauchen.