Die Oberschwabenschau als Familien-Projekt

Bruno Moosmann ist ein bekanntes Gesicht der Oberschwabenschau. Seit vielen Jahren hat er den Messestand 600 in Halle 6. Dort gibt es Suppen, Soßen, Nudeln und viele andere Lebensmittel. Messebesucher stehen Schlange, um ein Versucherle zu kriegen. Das bekommen sie von einem Mitglied der Familie Moosmann überreicht. Und davon gibt es viele: Bruno Moosmann und seine Frau Lieselotte haben sieben Kinder, allesamt langjährige Messe-Helfer. Nun planen zwei der Söhne erstmals einen eigenen Messe-Stand. Die Zwillingsbrüder Fabian und Frank bringen den Obstigel auf die Oberschwabenschau, einen mechanischen Helfer für Streuobstwiesen.

Maximal zehn, zwölf Kilometer leben alle jungen Moosmanns vom Elternhaus entfernt. Nah genug, um auf den Obstigel aufmerksam zu werden. Den hatte zuallererst der Vater. Bruno Moosmann ist übers Jahr mit seinem Verkaufsauto als Nudelmann unterwegs. In etwa 15 Kilometern Umkreis verkauft er Lebensmittel. Etwa alle zwei Monate schaut er vorbei. Auf einer seiner Touren sah er, wie jemand ein ungewöhnliches Ding nutzte, um Fallobst zum Saften einzusammeln. Er hielt spontan an und ließ sich das Ding erklären: drüberfahren, aufspießen, abstreifen. Kein Bücken mehr. Und dieses Tempo. Das effiziente Ding war ein Obstigel.

Der Funke sprang schnell über (denn Bruno Moosmann hat selbst auch allerhand Hochstämme). Er erkannte, was für eine Erleichterung in der kleinen Maschine steckt, und besorgte sich einen Obstigel. Das war vor etwa zehn Jahren. Der fahrbare Helfer begeisterte auch die Söhne. 2018 übernahmen sie die Rechte und Maschinen des damaligen Herstellers, mit dem sie wegen Ersatzteilen in Kontakt waren. Nun haben die Zwillinge, Kaufmann und Mechaniker, eine Obstigel-Firma gegründet mit Sitz auf dem elterlichen Hof. Den Original-Obstigel haben sie dezent nachgebessert. Seit Frühjahr 2019 sind ihre Neubauten auf dem Markt. Auch Ersatzteile haben sie vorrätig, für die alten und neuen Modelle. „Ein Obstigel kann ewig funktionieren. Und die Verschleißteile kann man problemlos selbst austauschen“, sagt Fabian Moosmann.

So ein Obstigel schafft was weg. Bis zu 1,5 Tonnen Äpfel oder Birnen könne man binnen einer Stunde klauben, wenn die Bedingungen stimmen – sprich, wenn es Helfer gibt, die volle Sammelbehälter gegen leere tauschen und das Aussortieren übernehmen. Der Obstigel hilft beim Sortieren: Was zu klein ist, zu faulig und weich, das spießt er gar nicht erst auf. Besucher der Oberschwabenschau sollen das mit eigenen Augen sehen und erleben können. Die Söhne Moosmann werden ihren Messestand mit Kunstrasen auslegen und Zweite-Wahl-Äpfel eines Obsthofs verteilen. Einmal mit dem Igel drüberrollen, fertig – auf 83 Zentimetern Breite. Der Pavillon der jungen Unternehmer liegt im Freigelände. Eigentlich wären sie gern dichter bei den Eltern gelandet. „An Werktagen ist nur einer von uns am Stand, da wäre eine kurzfristige Vertretung halt gut“, sagt Fabian Moosmann. Tatsächlich, an Stand 600 gibt es immer mehrere Moosmanns, vier bis acht Leute, Geschwister, Kinder, Partner und schon Enkelkinder. Während der Messe werden laufend frische Proben gekocht. Man kann sie nur dort am Messestand testen, „übers Jahr im Verkaufsauto kann ich leider keine Versucherle bieten“, erklärt Bruno Moosmann. Umso mehr Stammkunden habe sein Messestand, das freut ihn. Suppen hin, Soßen her, den erhofften Springer-Dienst bei den Söhnen werden die Eltern vermutlich trotzdem möglich machen. Sie stehen hinter dem Projekt. Nicht zuletzt ist Mutters heimische Küche ein Rückgrat des jungen Obstigel-Gewerbes. „Man muss sich nicht mal anmelden, einfach rübergehen, es ist immer ein Mittagessen da“, lobt Fabian Moosmann. Wird auch gebraucht. Derzeit schrauben die Jungunternehmer emsig neue Obstigel für die Oberschwabenschau zusammen. Die bisherigen Bestände sind bereits ausverkauft.