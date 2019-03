Die neue Leiterin des Museums Humpisquartier heißt Sabine Mücke

Ravensburg - Unter 43 Bewerbern hat sie souverän das Rennen gemacht: Der Gemeinderat hat Sabine Mücke einstimmig zur neuen Leiterin des Museums Humpisquartier gewählt. Die Ravensburgerin hat 1991 am Welfengymnasium Abitur gemacht und bereits 1995 im hiesigen Stadtarchiv an einem Projekt zur Frauengeschichte mitgearbeitet. Ihre Magisterarbeit schrieb sie über das Ravensburger Ehegericht. Nun freut sich die 47-Jährige sehr, dass sie dort, wo sie lebt, künftig auch arbeiten wird. Sie tritt ihre neue Stelle voraussichtlich am 15. Juli an.

Mücke, die seit 2005 im Zeppelin Museum Friedrichshafen eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat, riss in einer kurzen Vorstellung an, wie sie sich die Arbeit im Humpisquartier vorstellen kann. Grundsätzlich ist sie davon überzeugt, dass es als stadtgeschichtliches Museum „enormes Potenzial bietet“ und man dort „fast jedes Thema spielen kann, das auch heute noch interessant ist“. Beispiel Klimawandel: Da könne man spannende Parallelen zu früheren Jahrhunderten ziehen und Jugendliche für einen Museumsbesuch begeistern, indem man sie „mehr da abholt, wo sie stehen“. Auch Experten etwa aus Vereinen möchte Mücke für die Zusammenarbeit gewinnen und selbstverständlich mit den drei anderen Museen in der direkten Nachbarschaft kooperieren. „Je mehr mitmachen, desto lieber ist es mir“, betonte sie. Was die Kommunikation angeht, könne man ihrer Ansicht nach „noch an einigen Stellschrauben drehen“. Bisweilen habe man das Gefühl, „das Museum Humpisquartier wird noch nicht genug wahrgenommen“.

Am Ende hatte Mücke sämtliche Fraktionen von ihrer „Kompetenz, Eloquenz und Begeisterung“ überzeugt, wie Oliver Schneider (FDP) es auf den Punkt brachte. Maria Weithmann (Grüne) fand, sie sei „wie geschaffen für diese Stelle“, solle künftig aber bitte auch das Themas Raubkunst anpacken. Auch Ulrich Höflacher (BfR) hält die neue Museumschefin „für unsere Idealbesetzung“. Er legte ihr die Weißenauer Reichsabtei beziehungsweise das dortige Museum ans Herz. Dieses „liegt ziemlich brach und bräuchte Unterstützung“. August Schuler (CDU) betonte, ihm sei die Zusammenarbeit des Humpisquartiers mit anderen Kulturschaffenden wichtig. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp schloss sich der allgemeinen Freude darüber an, eine adäquate Nachfolgerin für Andreas Schmauder gefunden zu haben, der ans Landesmuseum Koblenz gewechselt ist: „Das ist eine gute Entscheidung für unsere Stadt.“