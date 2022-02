Die Narrenfahne weht über Ravensburg

Die Narrenfahne weht seit Mittwochnachmittag wieder auf dem Ravensburger Mehlsack: Die Schwarze Veri hat die Zunftfahne gehisst, um anzuzeigen, wer in den nächsten Tagen in der Stadt das Sagen hat. Das Motto heißt auch in diesem Jahr wieder „Fasnet im Herzen“, denn vieles ist wegen der Corona-Pandemie noch nicht im gewohnten Rahmen möglich. Der Zunft strahlte zum Ausgleich die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Zunftmeister Jürgen Breg, Vize Andreas Denda und Abordnungen der Räuber sowie Krattler hatten sich auf den Weg nach oben gemacht: Denn vor dem Hissen mussten die engen Stufen des 1451 erbauten Wehrturm mit einer Höhe von 51 Metern überwunden werden.Foto: Siegfried Heiss