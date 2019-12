„Die Nachsorge ist leider weiterhin ein Stiefkind“

Vor mehr als sieben Jahren ist im Landkreis Ravensburg das Projekt „Stroke Nurse“ (Schlaganfall-Krankenschwester) ins Leben gerufen worden. Diese Form der Nachbetreuung von Patienten nach einem Schlaganfall sei laut einer Pressemitteilung von Mediapartner Ravensburg bislang Modell-Projekt in Baden-Württemberg und werde überwiegend durch Spenden finanziert. Mitinitiator und Facharzt für Neurologie, Professor Hans Joachim von Büdingen, erzählt im Interview unter anderem, warum ihm das Projekt so wichtig ist.

Herr Professor von Büdingen, Ihr großes Anliegen als Neurologe sind Akutversorgung sowie Nachbetreuung und Begleitung von Patienten und Angehörigen nach einem Schlaganfall. Was hat sich in den vergangenen Jahren in diesen Bereichen getan?

Seit unserer Gründung des Fördervereins gegen den Schlaganfall im Jahr 1998 konnten wir mit Unterstützung vor allem durch Thomas Staudacher, Erster Oberarzt der Klinik für Neurologie am St. Elisabethen Klinikum (EK) in Ravensburg, die Einrichtung einer Stroke Unit (Intensivüberwachungsstation für Schlaganfall-Patienten) mit 14 Betten am EK erreichen. Im April 2012 wurde dann das ehrenamtlich geführte und überwiegend durch Spenden finanzierte Projekt „Stroke Nurse“ auf den Weg gebracht. Seither konnten wir über 600 Schlaganfall-Patienten in Ravensburg und Umgebung unterstützen und begleiten. Erfreulicherweise wurden die Personalkosten für unsere Schlaganfall-Krankenschwester Pia Bader über die von Karin Geffers geleitete, sehr hilfreiche „Selbsthilfegruppe Schlaganfall“ zwei Jahre lang von drei gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Pia Bader wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Mit Sonja Frankenhauser haben wir aber eine erfahrene Nachfolgerin gefunden.

Ohne Gönner wäre das Projekt nicht realisierbar?

Leider nein. Nur durch die ideelle und äußerst großzügige finanzielle Unterstützung durch die Familien Erwin Hymer und Otto Julius Maier sowie durch Udo Vetter, die Kreissparkasse Ravensburg, das Sozialministerium Baden-Württemberg und den Rotary-Club Ravensburg war die Entwicklung des Projekts „Stroke Nurse“ und ist dessen Weiterführung möglich. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken.

Warum ist Ihnen dieses Projekt so wichtig?

Während sich die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten und deren Angehörigen in den vergangenen Jahren wesentlich verbessert hat, ist die Nachsorge leider weiterhin ein Stiefkind. Deshalb versuchen wir mit unserer „Stroke Nurse“, der Klinik für Neurologie am EK mit Chefarzt Professor Dietmar Bengel, ambulanten Physio-, Logo- und Ergotherapeuten sowie dem Neurozentrum Ravensburg als sektorenübergreifende Versorgung eine Struktur der Begleitung aufzubauen. Unser Modell-Projekt wurde übrigens vom baden-württembergischen Sozialministerium als überaus positiv anerkannt und sehr gelobt. Wir sehen immer deutlicher, dass der Betreuungs- und Informationsbedarf rund um den Schlaganfall – wie auch für andere chronische Erkrankungen, zum Beispiel Demenz – enorm hoch ist. Hierin liegen unsere Zukunftsaufgaben. Gefordert sind wir alle: Gesunde und Patienten mit ihren Angehörigen, die Gesundheitspolitik, die Kostenträger, die Versorgungsforschung, Therapeuten und Ärzte.

Sie haben im November Ihren 80. Geburtstag gefeiert und engagieren sich weiterhin vielseitig. Womit sind Sie aktuell beschäftigt?

Seit zwei Jahren arbeite ich mit Partnern an der Entwicklung einer digitalen und nutzerfreundlichen Informationsplattform rund um den Schlaganfall – mit aussagekräftigen Videos, Motivationsimpulsen und auch Erfahrungsberichten von Betroffenen. Wenn alles klappt wie geplant, wird unsere Website www.schlaganfallbegleitung.com noch in diesem Jahr im Internet abrufbar sein. Gerne würde ich zudem weiterhin als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie im Neurozentrum Ravensburg sowie als Vorsitzender des Fördervereins Schlaganfall tätig sein. So lange es halt geht und verantwortbar ist. Zum Glück unterstützen mich meine Frau und meine Kinder sehr bei meiner „Entfaltung“.

Zur Person

Professor Hans Joachim von Büdingen war 27 Jahre (1977 bis 2004) Chefarzt der Klinik für Neurologie am St.-Elisabethen-Klinikum der Oberschwabenklinik in Ravensburg. Im November feierte er seinen 80. Geburtstag. Bis heute ist er als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an dem 2014 von ihm mit gegründeten Neurozentrum Ravensburg tätig (Informationen online unter www.neurozentrum-ravensburg.de). 1998 war er Mitbegründer des Fördervereins „gegen den Schlaganfall“, seither ist er dessen Vorsitzender. Acht Jahre lang war von Büdingen Mitglied der Ethik-Kommission der Landesärztekammer Baden-Württemberg in Stuttgart. Er war Mitbegründer der Ultraschall-Diagnostik in Deutschland (Doppler- und Duplexsonografie) – erste Publikationen 1976, danach ab 1982 Mitautor des Standardwerks zu diesem Thema bei Thieme in Stuttgart, zuletzt das Werk „Ultraschall in der Neurologie“ 2016. Im Jahr 2018 wurde von Büdingen in der Kategorie „Fachleute im Gesundheitswesen“ mit dem Motivationspreis der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe ausgezeichnet. Der erfahrene Neurologe hat vier Kinder und neun Enkel. Zu seinen Hobbys gehören das Fotografieren, die Musik und das Sammeln von Bildender Kunst.