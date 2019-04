Die Nachricht, dass es einen Beach-Club in Ravensburg geben wird, schlägt voll ein

Die Nachricht, dass auf dem Vorplatz der Eissporthalle am 1. Mai ein Beach-Club eröffnet, hat total eingeschlagen: Im sozialen Netzwerk Facebook hat der Beitrag mehr als 5000 Leute erreicht, außerdem wurde er auf den Kanälen schwäbische.de und schwäbische.oberschwaben.de ohne Ende gelikt, kommentiert und geteilt.

Die Schwäbische Zeitung hatte berichtet, dass die Pächterin des Stadionrestaurants „Eiszeit“ von Mai bis Mitte August einen Beach-Club auf der Südseite der Eissporthalle in der Eywiesenstraße 8 eröffnen will. 30 Tonnen Sand werden dort aufgeschüttet. Außerdem sollen Palmen Sichtschutz-Bambusmatten, Liegestühle oder Baumstämme als Sitzgelegenheiten für südlich-entspanntes Flair sorgen. Hintergrund: Die ,Eiszeit“ könnte noch mehr Gäste vertragen – zumal, wenn von Mai bis Mitte August kein Training auf dem Eis stattfindet. Und so macht die Pächterin, Carmen Bachhofer, aus der Not eine Tugend und verwandelt den Platz vor der Eissporthalle in einen temporären Beach-Club.

Das halten zwar einige junge Leute auf Facebook für einen verspäteten Aprilscherz. Die meisten finden den geplanten Beach-Club ohne Beach jedoch „super“, „cool“ und „geil“. „Der Sommer kann kommen“, schreibt etwa Vane S.. „Nice, he da geh mer fix hin“, freut sich auch Meike E.. Timo S. hält den neuen Beach-Club für „ne geile Location für den 1. Mai“, und Erkan C. ist überzeugt: „Wird sicherlich super und dann Sonne pur dazu.“ Anja K. hört bereits jetzt den Cocktail rufen. Und Jasmin R. freut sich: „Vor allem nicht so weit zu fahren.“

Verschwindend wenige haben Bedenken, ob das Ganze tatsächlich hinhauen wird – Andreas Ege zum Beispiel. Er schreibt: „Mit der Hauptstraße daneben auch absolut super! Bei dem Lärm kommt so richtig Urlaubsfeeling auf.“

Wie berichtet, hat Carmen Bachhofer keine Bedenken, dass die Ulmer Straße (B32), die direkt um die Ecke der Eissporthalle in der Ravensburger Nordstadt vorbei führt, das Projekt Beach-Club beeinträchtigen könnte. Sie führt vielmehr die Vorteile der Lage ins Feld: Den ganzen Tag über Sonne, jede Menge Parkplätze bei der gegenüber liegenden Oberschwabenhalle und nicht zuletzt wenig Anwohner in der Nachbarschaft, die sich von der Musik gestört fühlen könnten.