Die Musiker würdigen im Festsaal des Klosters Weissenau reichhaltige kammermusikalische Schaffen des Komponisten.

Das reichhaltige kammermusikalische Schaffen Brahms ist Thema des Konzerts der Ravensburger Kammersolisten am Sonntag, 20. September, um 19 Uhr im Festsaal des Klosters Weissenau.

Die Deutschen Volkslieder WoO 33 von Johannes Brahms erschienen 1894 in insgesamt sieben Heften. Haupttextquelle für Brahms war die zweibändige Sammlung „Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen“ (1838/1840) von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio.

1896 hat Brahms sein Liederwerk mit 200 Kunstlieder für eine Singstimme, Duette unter anderem, mit dem er sich ebenbürtig neben die Meister des Kunstliedes Schubert und Schumann gestellt hat, abgeschlossen. Die extrem sparsame, durchsichtige und dennoch nuancierungsreiche Klavierbegleitung der 1894 veröffentlichten Sololieder begeistert die Zuhörer.

Die Cellosonate F-Dur, op 99. komponierte Brahms im „Kammermusiksommer“ 1886 am Thuner See in der Schweiz; dieses Werk ist des Meisters späte Antwort auf seine melancholische e-Moll-Sonate, die er als junger Komponist in Bad Münster am Stein im Nahetal komponiert hatte, er schuf eine viersätzige Sonate von beispielhafter Klarheit der Form, der Einstieg ist kraftvoll ausladend über einem dynamisch faszinierendem Klanggrund.

Das H-Dur-Trio, op. 8 von Johannes Brahms ist zugleich das früheste und späteste Klaviertrio des Komponisten. Es liegt in zwei völlig verschiedenen Fassungen aus den Jahren 1854 und 1889 vor, wobei heute im allgemeinen die Spätfassung als das “Opus 8” von Brahms gilt. Die Art und Weise, in der der 53jährige Brahms sein eigenes Frühwerk durch radikale Eingriffe veränderte, gehört zu den wenigen Fällen schrankenlos offener Selbstkritik eines großen Künstlers.

Es singen und spielen Julian Freibott, Tenor: er erzielte in seiner Schulzeit bei den Regensburger Domspatzen erste Preise bei Jugend musiziert. 2013 machte er sein Diplom an der Musikhochschule Würzburg, dann Master an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Er blickt auf vielfältige Konzert und Operntätigkeit im Inn-und Ausland; zuletzt als mehrmaliger Preisträger beim Richard Strauss Wettbewerb Salzburg.

Ralph Neubert, Klavier: wuchs in Berlin auf, seine Eltern arbeiteten als Sänger an der Deutschen Oper, mit elf Jahren war er Jungstudent an der Hochschule der Künste in Berlin. Es folgte das Klaivierstudium an der Hochschule für Musik in Hannover, das er mit „sehr gut“ abschloss. In München absolvierte er zusätzlich ein Gesangsstudium als Tenor. Konzerttätigkeit an vielen deutschen und ausländischen Bühnen.

Gundula Mantu, Violine: Nahm Geigenunterricht an der Spezialschule für Musik in Berlin und an der Hochschule für Musik musikalische Fritz Eisler Berlin. Sie ist Substitutin im Gewandhausorchester Leipzig und absolvierte ein Aufbaustudium an der North Carolina School of the Arts, USA, außerdem ein Zusatzstudium im Fach Barockvioline in Leipzig. Sie ist Vorspielerin der 1. Violinen der Jenaer Philharmonie; intensive Beschäftigung der Aufführungspraxis Alter Musik.

Claudia Schwarze, Violoncello: Absolvierte ein Studium an der Musikhochschule Hannover bei Rudolf Metzmacher sowie in London bei Jacqueline du Pré und in Lübeck bei David Geringas, sie legte ihr Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Vielfältige Konzerttätigkeit als Solistin und Kammermusikerin. Gründungsmitglied der Ravensburger Kammersolisten.

Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich und kosten 24 Euro, ermäßigt 19 Euro. (Maskenpflicht, Einhaltung der Hygienevorschriften)