Die Messe für Familien

Familien mit Kindern sind auf der Oberschwabenschau vom 12. bis 20. Oktober wieder herzlich willkommen, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Das zeige die Messe auch: Viele Details seien extra familienfreundlich organisiert. Das beginne bei Eintrittspreisen, umfasse Wickeltische und Kindergarten. Und natürlich den Kinder-Wiederfinder, eine gute Idee, die im Fall des Falles hilft, heißt es.

Der Eintrittspreis für Familien ist gedeckelt. Dafür sorgen die Familientickets, die es seit 2018 in zwei verschiedenen Dimensionen gibt. Die klassische Variante ist für zwei Erwachsene plus Kinder. Außerdem gibt es eine Mini-Familienkarte für einen Erwachsenen mit Kindern. „Für alle Mamas oder Papas, die alleine mit dem Nachwuchs auf die Messe gehen“, sagt Messeleiter Stephan Drescher. „Oder auch für Oma, Opa, die Patentante.“ Familientickets umfassen alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Kleinere Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr kosten nichts, Jugendliche ab 15 brauchen separate Tickets.

Familientickets lassen sich wie alle Tickets als Online-Ticket im Internet kaufen „Einfach bei www.oberschwabenschau.de auf den Link zum Ticket-Shop klicken“, sagt Messechef Drescher. „Wer online bucht, braucht sich nicht in die Schlange vor der Kasse einreihen, sondern geht direkt zum Einlass.“

An den Info-Ständen bei den Eingängen erhalten Eltern ein Armbändchen pro Kind, auf dem man die Handynummern der Eltern notieren kann. Die sollte man unbedingt ausfüllen, falls das Kind irgendwo auf der Messe plötzlich verloren geht, heißt es weiter.

Wickel- und Stillbereiche sind an den beiden Messe-Eingängen eingerichtet worden, im Norden und im Süden. Eine Drogerie stellt dort kostenlos Windeln zur Verfügung. Einen weiterer Wickelraum gibt es im Foyer der Oberschwabenhalle.

Manchmal würden Eltern gern entspannt bummeln oder sich gezielt auf der Messe informieren und beraten lassen. Wer mag, kann Kinder derweil im Messe-Kindergarten betreuen lassen, so die Organisatoren. Der liegt am Eingang Nord, also bei der Eissporthalle, und ist an allen Messetagen zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Auch dieses Angebot kostet nichts.

Auf der Messe gibt es für kleine Besucher allerhand zum Spielen, Basteln und Mitmachen. Großer Klassiker ist die Halle 10, auch bekannt als Tierzelt: Dort sind viele Tiere zu sehen, Kühe, Hühner und erstmals auch die lustig gefleckten Schwäbisch-Hällischen Landschweine. Wer nach dem Beobachten dringend ein bisschen Tiere knuddeln muss, findet wenige Schritte weiter den Streichelzoo. Bestaunen lassen sich die Bienen in der Nachbarhalle 9: Hinter Glas wuselt ein ganzes Volk, und wer genau hinschaut, entdeckt die Königin. Noch ein Dauerbrenner für Kinder sind seit Jahrzehnten die großen Landmaschinen im Freigelände. Schnappschüsse von sehr kleinen Kindern neben sehr großen Traktoren gibt es traditionell in vielen Ravensburger Fotoalben.

Verspielte Menschen aller Altersgruppen können sich im Halle 2 bei Spielwaren Fischinger austoben. Hinzu kommen Bastelangebote, für die Eltern meist einen Kostenbeitrag einplanen sollten. Im Foyer der Oberschwabenhalle basteln Kinder bei den Eisenbahnfreunden kleine Häuschen oder designen Sonnenhüte bei Nadelstich’s Kreativscheune. In Halle 9 beim Landschaftserhaltungsverband können sie Nistkästen bauen.