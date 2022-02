Die Mannschaften des EV Ravensburg müssen gewinnen

Verlieren verboten heißt es an diesem Wochenende für mehrere Mannschaft des EV Ravensburg. In der Eishockey-Regionalliga muss der EVR am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) das zweite Play-off-Spiel gegen Stuttgart gewinnen, ansonsten ist Saisonende. Zum anderen müssen Ravensburgs U20-Junioren die beiden Begegnungen zu Hause gegen den Mannheimer ERC am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) gewinnen, ansonsten ist der Abstieg nahe. Auch die U17 des EVR steht in Erding unter Zugzwang.

Das bittere 4:14 der ersten Play-off-Begegnung des Ravensburger Regionalligateams in Stuttgart stimmt laut Mitteilung nicht sonderlich optimistisch – wären da nicht die ersten 32 Minuten gewesen. 4:4 stand es bis dahin. Der EVR hatte bis dahin dem Favoriten ein offenes Spiel geliefert. Im Heimspiel am Freitag müssten Trainer Martin Valenti wieder mehrere Spieler zur Verfügung stehen, die in Stuttgart passen mussten oder gesperrt waren. Martin Wenter, Ronny Gehlert, Dustin Vycichlo und Adrian Kirsch können das Team vielleicht noch einmal entscheidend verstärken. Auf jeden Fall kann der EVR unbeschwert aufspielen. Mit dem Erreichen der Play-offs war das Saisonziel erreicht.

Das kann man von den U20-Junioren wahrlich nicht behaupten. Sie stehen in der Deutschen Nachwuchsliga III momentan auf einem Abstiegsplatz und haben sich durch unnötige Niederlagen selbst in diese Situation manövriert. Gerettet wäre nach dem momentanen Tabellenstand der um fünf Punkte bessere Mannheimer ERC, gegen den es am Wochenende zweimal geht.

Ravensburg muss 60 Minuten konzentriert ans Werk gehen und vor allem unnötige Strafzeiten wie zuletzt gegen Landsberg vermeiden. Das spielerische Potenzial hat der EVR, um einem Gegner wie dem MERC gewachsen zu sein. Mit sechs Punkten würde die Tabellenwelt wieder anders aussehen. Wobei der EVR auch auf Landsberg achten muss. Das Team vom Lech kommt mächtig auf und hat den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben.

Die Ravensburger U17 darf sich keine Niederlage erlauben, will sie Bayreuth im letzten Spiel zu Hause noch von der Spitze der Bayernliga verdrängen. Zuletzt gab es zwei Zittersiege im Penaltyschießen.