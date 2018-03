Die Malerei ist für Jim Avignon eine „mentale Therapie“

Der Berliner Künstler Jim Avignon zeigt seine Werke in der Ravensburger Kunsthalle. Für blendende Stimmung in der gut besuchten Vernissage sorgte er in seiner lockeren Art zu Beginn gleich selbst, als er erzählte, wie er seine Bilder, viele Meter hoch und breit, von Berlin nach Ravensburg brachte: mit dem Zug, und zwei Mal umsteigen.

Mit einer monströsen Rolle, in die er eine ganze Halle voller Exponate gepackt hatte, plus ein paar Taschen mit Büchern, Katalogen und kleineren Arbeiten. Man hätte dies gerne als Video gesehen. Die nächsten zwei Monate tingelt er zwischen Luzern und Köln, Amsterdam und Stuttgart.

Warum kam er dann in den Süden der Republik, wo er noch nie ausgestellt hatte? Weil Carin Arnold, die Initiatorin der Kunsthalle, ihm einen Brief schickte, in dem sie die riesigen Dimensionen der Wände beschrieb, die er ganz alleine füllen dürfe. „Ich war spontan angefixt, verließ mich auf mein Bauchgefühl und sagte ihr zu.“ Und jetzt ist er fasziniert. Noch nie habe er so viele seiner groß-formatigen Bilder in einer Ausstellung zeigen können. „In einer normalen Galerie sind es höchstens zwei.“

Nun also knallen einem die Farben entgegen mit den coolen, schrägen, hippen Groß-stadttypen, die Banker mit den Dollar-zeichen in den sterilen Fratzen, die Smartphone-Junkies, die von Smartphone-Robots platt gedrückt werden, der Müll in der Stadt, ein lechzendes Krokodil zwischen den Bürotürmen, ein Wolf in einer Bettlade mit dem label „humanity“. Das ist ebenso böse Ironie wie frecher Witz auf die Medienhypes, auf die jungen Dynamiker, die in einem „co-working space“ mit versteinerten Gesichtern an ihren Laptops kleben. Oder der gnadenlose Kulturbetrieb, mit dem Tod im Cabrio und dem Zusatz „hardest working man in showbiz..“

„Ich will ernste Themen so darstellen, dass man darüber lachen kann und ihnen dadurch die Schwere nehmen“, erklärt Jim Avignon. Den ganzen brodelnden Hauptstadt-Turbo verarbeitet er zu harten, kantigen, prallen Szenen. Elemente von Cartoons und Street Art mischen sich mit Neo Pop. Da spielen die sieben Jahre, die er in New York verbrachte, eine bedeutende Rolle. Dort fing er an, in Clubs live die Wände zu bemalen, „und ich merkte, das ist extrem meines“.

Jim Avignon saugt die Widersprüche der vielen gesellschaftlichen Wirklichkeiten in sich auf, man sieht den Bildern an, wie sie aus ihm herausplatzen, seine Malerei ist für ihn eine „mentale Therapie“, verrät er. Er gehe ständig mit offenen Augen durch die Stadt, als leidenschaftlicher U-Bahn-Fahrer beobachte er alle Arten Menschen, und er bekomme Inspirationen durch intensive Mediennutzung. Um dies verarbeiten zu können, sagt er, „ist es wichtig, dass meine innere Balance stimmt – zwischen dem Input an Welt und dem Output an Kunst“.

Avignon ist ein Multitalent. Er ist auch Designer und Musiker. Und deshalb mischt er seine eigene Musik, sehr funky, tanzt dazu und seine Arbeiten verkaufen sich wie warme Brötchen.