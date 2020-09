Die Makellosen zu Besuch im Schussental: Schwere Gegner für FV II und Weingarten

Zwei ganz heiße Eisen im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga sind am Wochenende im Schussental zu Gast: Am Samstag um 15.30 Uhr erwartet der SV Weingarten den aktuellen Dritten FV Olympia Laupheim, am Sonntag ist ab 13 Uhr Tabellenführer FC Albstadt bei der U23 des FV Ravensburg zu Gast.

„Die Laupheimer werden mit unglaublich viel Selbstvertrauen zu uns kommen“, meint Weingartens Trainer Thomas Lupfer. Logisch: Laupheim hat am Mittwoch im WFV-Pokal den SGV Freiberg im Elfmeterschießen niedergerungen. Freiberg ist nicht irgendwer, sondern Zweiter der aktuellen Oberliga-Tabelle. Und auch in der Liga halten sich Hannes Pöschl (vier Tore in drei Spielen) und seine Mannschaftskollegen bisher schadlos: drei Spiele, drei Siege lautet die makellose Bilanz. „Laupheim ist klarer Favorit“, meint Lupfer. Liegt vielleicht eine Chance darin, dass die Olympia am Mittwoch über 120 Minuten gehen musste? Lupfer hat da so seine Bedenken: „Die Laupheimer haben so viel Qualität, auch von der Bank.“

Das bedeutet natürlich nicht, dass Lupfer und sein Team die Flinte schon vorab ins Korn werfen: „Die Jungs werden alles geben und versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken.“ Kapitän Dominik Delimar und Co. haben schließlich auch ihr ganz persönliches Erfolgserlebnis im Rücken: Das spektakuläre 5:4 in Mietingen war der erste Sieg des SV Weingarten seit knapp einem Jahr: Vom 29. September 2019 (3:0 in Schussenried) datiert der letzte Dreier des SVW. „Die Freude war riesengroß“, berichtet Lupfer. Aber der Weg ist noch weit: „Die Mannschaft ist sehr jung und in der Startelf in Mietingen hatten wir sechs Mann, die aus der B-Klasse gekommen sind oder in Bezirksliga-Teams höchstens im Kader standen.“

Auch für die U23 des FV Ravensburg hängen die Kirschen an diesem Wochenende hoch – vermutlich sind es sogar die höchsten Kirschen, die in der Landesliga zu verteilen sind: Nach Platz zwei in der abgebrochenen Vorsaison ist der FC Albstadt heuer der ganz große Favorit auf den Titel. Wo die Laupheimer einen Vier-Tore-Mann haben, sind es beim FCA zwei: Matthias Endriß und Pietro Fiorenza haben bereits viermal getroffen. Auch sonst ist die Bilanz bisher eindrucksvoll: Mit 17:1 Tore haben sich die Albstädter gleich zu Beginn an die Tabellenspitze geballert. Allerdings gegen Kellerkinder: Sowohl der FC Mengen als auch die Aufsteiger Heinstetten und Dettingen hängen sieglos ganz unten drin.

Wird die U23 des FV Ravensburg also der erste echte Prüfstein für den Ligaprimus sein? Fabian Hummel sieht keinen Grund, in Ehrfurcht zu erstarren: „Wir haben Albstadt in der vergangenen Saison einmal geschlagen und waren auch im Rückspiel nah dran am Ausgleich“, meint Ravensburgs Trainer. „Und wenn man Albstadts Spiele näher betrachtet, relativieren sich auch die Ergebnisse: Mengens Bester Alexander Klotz hat einen Platzverweis kassiert, die anderen beiden Gegner waren Aufsteiger – wir haben gegen stärkere Teams fast so viele Punkte geholt.“

Einen Wehmutstropfen muss Hummel allerdings hinnehmen: Stürmer David Hofmann hat sich gegen Weiler einen doppelten Bänderriss zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Trotzdem rechnet sich der Coach etwas aus: „Albstadt wird mitspielen und wir werden Räume bekommen.“