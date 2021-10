Die Lebenshilfe gestaltet ein Plakat für Big Picture

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Lebenshilfe Ravensburg e.V., ist ein Verein für Menschen mit Assistenzbedarf. Der Verein bietet, den Teilnehmer*innen ein abwechslungsreiches und interessantes Freizeitangebot an, dass in einer Vielzahl von Clubs regelmäßig stattfindet. Nun hat man sich an der oben angesprochenen Aktion beteiligt und mit großem Elan ein Banner gestaltet. Bunt sollte es sein, die Regenbogenfarben widerspiegeln, ganz wie man sich die Arbeit in der Lebenshilfe vorstellt. Im Verein kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und genau das sollte in dem Werk zum Ausdruck gebracht werden. Entsprechend machte sich eine Gruppe Clubteilnehmer mit großem Eifer ans Werk und es war mehr als erstaunlich, welch ausdrucksvolles Bild am Ende entstanden war. Leuchtende Farben, bunte Vielfalt symbolisierend, trafen genau die Ideale des Vereins und den „Künstlern“ war im Gesicht abzulesen, welche Freude sie bei dieser Arbeit hatten. Und man hatte einen Banner geschaffen, auf den der Verein, vor allem aber die Ausführenden sehr stolz sein konnten. Wir laden alle Interessierten ein, dieses besondere „Gemälde“ am Rathaus in Ravensburg zu bestaunen.