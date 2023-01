Die Laufschuhe werden wieder geschnürt

Die vierteilige Oberschwäbische Crosslaufserie macht an diesem Sonntag, 8. Januar, Station in Vogt: Nach seiner Premiere im Februar 2020 wird dieser zum zweiten Mal auf einem Gelände gegenüber dem Parkplatz des Aluminiumwerks „STEP G“ ausgetragen. Sowohl dort bei Start und Ziel zum zweiten Lauf der Crosslaufserie Oberschwaben, wie auch bei der nahe gelegenen Sirgensteinhalle sind genügend Parkplätze für die 144 Serienstarter aller Altersklassen vorhanden. Hinzu kommen meist bei den Jüngeren die Läuferinnen und Läufer, die am Ort oder in nächster Umgebung wohnen und nur für diesen Lauf gemeldet haben. Gegenüber der vorigen Strecke im Wald zwischen Vogt und Grund mit teils schmalen Wurzelpfaden ist die neue Strecke weniger gefährlich und insbesondere für die Zuschauer auf der gesamten Länge gut einsehbar. Ausgabe der Startunterlagen erfolgt ab 12 Uhr, Bewirtung und Siegerehrungen sind wie gewohnt in der Sirgensteinhalle. Der erste Start des Tages erfolgt um 13.30 Uhr für den Lauf der Kinder bis U12 über 500 Meter, gefolgt von den Schülern bis U16 über 1000 Meter. Um 14 Uhr starten die Jugendlichen bis U20 zusammen mit dem Jedermannslauf über 3,5 Kilometer Streckenlänge. Die Frauen und Männer im Hauptlauf über sieben Kilometer starten um 14.30 Uhr.

Gespannt darf man sein, wie sich der Sieger des ersten Laufs in Blitzenreute, Matteo Geninazza (SSV Ulm 1846), gegen seine in Blitzenreute erkälteten Vereinskollegen Aimen Haboubi und Fabian Konrad, zuletzt Sieger beim Silvesterlauf Kißlegg, schlägt, und ob sich die Reihenfolge bei den Frauen Verena Cerna (SSV Ulm 1846) vor Katharina Rittel (Sport Haschko Team) und Paulina Wolf (TSV Reute Runners) so bestätigt. Diese folgten im ersten Lauf in Blitzenreute innerhalb von 30 Sekunden aufeinander. Vor allem Rittel vom Wangener Sport Haschko Team hat noch eine Rechnung offen. In Blitzenreute ging sie durch einen überstandenen grippalen Infekt noch etwas geschwächt an den Start. „Man weiß nie, wer alles kommt. Falls es aber eine ähnliche Konstellation ist, möchte ich schon Revanche nehmen“, sagt die Augsburgerin. Der dritte Lauf der Crosslaufserie ist in zwei Wochen Abstand in Birkenhard bei Biberach.