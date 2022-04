Die Landesliga startet mit ihrem Experiment

Für die Landesliga-Teams im Schussental beginnt am Wochenende ein Experiment: Die U23 des FV Ravensburg startet beim TSV Nusplingen in die Aufstiegsrunde und für den TSV Eschach geht es am Sonntag zu Hause gegen den SV Mietingen gleich um wichtige Punkte in der Abstiegsrunde. Der SV Weingarten startet am Samstag beim SV Ochsenhausen ebenfalls in die Abstiegsrunde, im Gegensatz zu den Eschachern haben die Fußballer des SVW aber keine reelle Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Die besten zehn Teams der Hinrunde spielen in der Aufstiegsrunde neun Spiele gegeneinander, die anderen zehn Teams stehen in der Abstiegsrunde. Die Mannschaften nehmen alle Punkte und Tore aus der Vorrunde mit. Um das neue System im DFBnet anzulegen und möglichst viele Wünsche der Vereine zu berücksichtigen, gab es für Staffelleiter Andreas Schele viel Handarbeit zu erledigen. „Ziel war es, jedem Verein mindestens vier Heimspiele zu ermöglichen und die Auswärts-/Heimabfolge der Spiele nicht ad Absurdum zu führen“, meint Schele. „Eine große Herausforderung trotz einiger Erfahrung bei der Erstellung von Spielplänen.“

FV-Trainer Fabian Hummel hadert nicht damit, dass sein Team nur vier Heimspiele hat, während die beiden Mannschaften an der Tabellenspitze – der FV Olympia Laupheim und der FV Biberach – fünfmal zu Hause antreten können. „Für uns hat ein Heimspiel wirtschaftlich nicht so eine Bedeutung wie für andere Vereine“, sagt Hummel, der sich auf die Aufstiegsrunde freut. „Wir haben das Ziel, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln und an das Oberligateam heranzuführen – dafür ist die Rückrunde gegen die zehn besten Teams der Landesliga sehr gut geeignet.“ Wenn sich die Chance bieten sollte, werden die Ravensburger natürlich vorne angreifen – im Moment sieht aber alles danach aus, dass Laupheim und Biberach Meisterschaft und Aufstiegsrelegationsplatz unter sich ausmachen.

Auch Philipp Meißner, Trainer des TSV Eschach, ist ein Befürworter der neuen Lösung: „Eine sinnvolle Geschichte“ – auch wenn Meißners Team in der Abstiegsrunde einen heißen Tanz zu meistern hat: Acht Punkte liegen zwischen dem FC Ostrach als aktuellem Tabellenersten und dem SV Heinstetten als Vorletztem – neun Mannschaften machen sich demnach Hoffnung, einen der Nichtabstiegsplätze zu ergattern. Davon gibt es aller Voraussicht nach nur drei, denn es werden wohl maximal zwei Teams aus der Verbandsliga in die Landesliga IV absteigen. Der Viertplatzierte der Abstiegsrunde muss in die Abstiegsrelegation gegen den besten Zweiten der Bezirksligen. „Wir sind optimistisch, dass wir die Top drei schaffen“, sagt Meißner. „Wichtig ist ein guter Start.“ Am Sonntag (15 Uhr) kommt gleich der direkt vor den Eschachern platzierte SV Mietingen.

Der Spielplan mit neun Partien bis zum 11. Juni hat viel Luft: Das Osterwochenende, das Wochenende 21./22. Mai und Christi Himmelfahrt sind für mögliche Nachholspiele vorgesehen. Bernd Seiler, Interimstrainer des SV Weingarten, ist ebenfalls absolut einverstanden mit dem neuen Modus: „Jetzt noch einmal 19 Spiele in englischen Wochen – das ist im Amateursport nicht umsetzbar. Schließlich gehen die Jungs arbeiten.“ Dass der SVW quasi als erster Absteiger feststeht, ist keine Neuigkeit mehr: „Unser Ziel bleibt die Aufbauarbeit für die neue Saison. Der eine oder andere Punkt wäre aber schön.“