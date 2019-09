Die Kooperationspartner tun sich nicht weh: Towerstars schlagen Islanders

Zwei Schildkröten im Wert von mehr als 1000 Euro sind zwischen Sonntag und Montag in Sigmaringen abhanden gekommen. Diebe haben die Tiere wohl aus einem Außengehege in der Straße In der Steig mitgenommen. Die Frage ist, warum Menschen Reptilien – oder allgemein Haustiere – stehlen und warum der Wert so hoch ist.

Die Ursache kann sich die Polizei auch nicht wirklich erklären, allerdings gebe es regelmäßig solche Fälle, sagt Sandra Kratzer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz: „Immer wieder kommt es vor, dass Tiere ...