Die Kontertaktik des TSV Eschach geht auf

Der TSV Eschach hat in der Fußball-Landesliga mit 2:0 gegen den TSV Riedlingen gewonnen. Während die Riedlinger in Halbzeit eins aus ihrer optischen Überlegenheit kein Kapital schlagen konnten, ging Eschachs Kontertaktik in Halbzeit zwei auf.

Auch gegen den TSV Riedlingen setzte Eschachs Trainer Philipp Meißner wieder auf die Fünferkette, mit der die Eschacher in den vergangenen Wochen mehrfach Erfolg hatten. Das bedeutete aber, dass Meißners Team gegen Riedlingen sehr schnell tief in die Defensive geriet. Die Gäste übernahmen sofort die Initiative und hatten die gesamte erste Halbzeit über gefühlte 75 bis 80 Prozent Ballbesitz. Eschach konnte sich kaum befreien – und wenn der Ball mal gewonnen war, war er viel zu schnell wieder weg.

Schon in der 10. Minute hätte das Ganze aus Eschacher Sicht schief gehen können: Riedlingens Dominik Früh war auf den rechten Flügel ausgewichen, seine Hereingabe verpasste Pascal Schoppenhauer im Zentrum nur knapp. Die Hausherren mussten früh wechseln: Für Fabian Elshani, der schon im Abschlusstraining mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, ging es nach guten 20 Minuten nicht weiter – links offensiv kam Max Bröhm.

Mitte der ersten Halbzeit setzte Regen ein – der aufgrund seiner Unebenheiten sowie so schon schwierig zu bespielende Eschacher Platz wurde dadurch noch unberechenbarer. Trotzdem hatte Riedlingen zum Ende der ersten Halbzeit seine besten Chancen: In der 39. Minute warf sich erst Eschachs Verteidiger Marius Sauter in einen Schuss von Gästekapitän Fabian Ragg, im Nachschuss verfehlte Felix Schmid das Tor deutlich. Schmid versuchte es wenig später aus der Distanz, Maik Strobel im Eschacher Tor konnte den abgefälschten Ball aber abwehren. Nach der Pause gelang es den Eschachern, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten und nach vorne zu treiben – auch ohne Manuel Ruess, der leicht angeschlagen war und gegen Julian Frommherz ausgetauscht wurde. In der 60. Minute lief Bröhm von links an der Strafraumkante entlang und hielt einfach mal drauf – von einem Riedlinger Fuß abgefälscht senkte, sich der Ball unhaltbar über Stefan Hermanutz hinweg ins Riedlinger Tor. Beim zweiten Eschacher Treffer sah Hermanutz dann nicht gut aus: Der Keeper berechnete beim Herauslaufen einen langen Ball aufgrund des nassen Bodens falsch und schlug ein Luftloch – Leon Dokland brauchte die Kugel nur noch einzuschieben.

Auf der anderen Seite hatte Strobel mehr Glück – Eschachs Torwart hielt erst gegen den eingewechselten Patrick Spies und dann gegen Schoppenhauer seinen Kasten sauber.

„Dieses 2:0 tut einfach gut“, meinte Eschachs Trainer Philipp Meißner nach dem Schlusspfiff. „Das Spiel war bestimmt für die Zuschauer nicht schön anzusehen, aber danach fragt am nächsten Tag keiner mehr – wir hatten auch schon tolle Spiele, bei denen wir am Ende mit leeren Händen dastanden.“