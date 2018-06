Die Klatsche soll die Towerstars motivieren

Wenn die Ravensburg Towerstars am Freitagabend um 20 Uhr auf den ESV Kaufbeuren treffen, spielt der 18. Oktober noch eine große Rolle. Beim letzten Derby in der Deutschen Eishockey-Liga 2 kassierten die Towerstars eine 2:8-Klatsche. Seither läuft es aber in Ravensburg.

„Das Spiel habe ich noch nicht vergessen“, sagt der Towerstars-Trainer Dany Naud. „Das war der Tiefpunkt der Saison.“ Es war aber auch der Startschuss für eine erfolgreiche Zeit der Ravensburger. Die Towerstars haben sich mittlerweile auf Platz drei der Tabelle festgesetzt. „Die Chemie im Team stimmt einfach“, begründet Goalie Matthias Nemec den Lauf der Towerstars. „Jeder kämpft für den anderen.“

Der 25-jährige Torhüter hat selbst einen großen Anteil am jüngsten Erfolg. Mit einer Fangquote von 92,6 Prozent ist der Towerstars-Goalie in dieser Statistik ligaweit ganz vorne mit dabei. Am vergangenen Wochenende feierte Nemec in Freiburg seinen ersten Shutout – ein Spiel ohne Gegentor. „Das erste Mal ist schon etwas Besonderes“, sagt Nemec. „So kann es ruhig weitergehen.“ Zumindest mit drei Punkten soll es am Freitagabend in der Eissporthalle weitergehen. „Ich hoffe“, so der Trainer, „dass das 2:8 für meine Mannschaft eine zusätzliche Motivation ist.“

Viele Spiele bis 10. Januar

Aufseiten der Kaufbeurer steht ebenfalls ein starker Goalie – Stefan Vajs hat bislang eine Fangquote von 91 Prozent. Der ESV steht auch dank ihm nach einer durchwachsenen Saison auf Rang zehn. Dieser Platz würde für die Pre-Play-offs berechtigen. Immerhin sieben Punkte Vorsprung haben die Allgäuer auf die elftplatzierten Eispiraten Crimmitschau.

Ihren Vorsprung auf die Konkurrenz halten oder im besten Fall ausbauen wollen die Towerstars – gerade in der Phase zwischen Weihnachten und Dreikönig, in der in der DEL 2 traditionell viele Spiele sind. „Jetzt werden wir sehen, ob wir in der Vorbereitung mit Tobias Jung (Athletiktrainer, Anm. der Red.) und Christopher Oravec (Co-Trainer) gut gearbeitet haben“, sagt Naud. „Wenn du in dieser Phase mehr Spiele gewinnst als verlierst, dann hast du ein positives Gefühl für den Rest der Saison.“ Bis Ende des Jahres haben die Towerstars acht Spiele, bis zum 10. Januar folgen vier weitere. „Der Plan ist, auch Rohde Spiele zu geben“, blickt der Towerstars-Trainer auf seine beiden Torhüter. Zuletzt hatte Nemec klar die Nase vor Christian Rohde. Nemec wird auch gegen Kaufbeuren im Ravensburger Tor stehen. „Ich hatte noch nie drei Spiele in einer Woche“, so Nemec über die bevorstehenden Wochen. „Natürlich habe ich Verständnis dafür, wenn der Trainer dann im Tor mal wechselt.“

Gegen Kaufbeuren laufen die Towerstars wieder mit ihren roten Weihnachtstrikots auf, die nicht bei allen Fans für Wohlgefallen gesorgt haben. „Wir haben auch in den Play-offs schon öfter mit roten Trikots gespielt“, sagt der Geschäftsführer Rainer Schan. „Viel wichtiger ist doch, dass wir gut spielen. Wenn die Trikots unser einziges Problem sind, dann ist doch alles gut.“ Da Kaufbeuren nicht in weiß und rot spielt, sind verwirrende Szenen wie gegen Crimmitschau nicht zu erwarten.

Mit welchem Personal Naud für die Partie gegen Kaufbeuren planen kann, stand am Donnerstag noch nicht fest. Hans Detsch stößt zwar aus Augsburg zu den Towerstars, aber Kilian Keller fehlte wegen einer Grippe im Training, Stephan Vogt trainierte am Donnerstag erstmals wieder mit dem Team. „Wenn Stephan nicht 100 Prozent fit ist“, so Naud, „dann werden wir nichts riskieren.“ Auch Andreas Farny war krank.

Am Sonntag um 17 Uhr spielt Ravensburg dann bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser. Die Sachsen stecken als Tabellenzwölfter tief im Keller und sind das Team mit der schlechtesten Offensive und der zweitschlechtesten Defensive. Zudem sind die Füchse auch das zweitschlechteste Heimteam. „Auch da gilt“, warnt Nemec. „Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren.“